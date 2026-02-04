Madagascar: Ambositra - Fermeture de la RN7 annoncée

Le ministère des Travaux publics lance un avis de coupure de la circulation sur la Route nationale 7 (RN7). Des travaux d'installation d'un pont modulaire métallique seront effectués d'urgence au PK 236.

Perturbation de la circulation. La Route nationale 7 sera temporairement coupée à tous types de véhicules à Ambositra pendant une journée et demie, selon l'avis de coupure de route établi par le ministère des Travaux publics, hier. Un pont modulaire métallique provisoire sera installé d'urgence au PK 236+700, en raison de la menace de coupure du pont situé dans la commune de Tsarasaotra, district d'Ambositra.

Les travaux seront effectués du jeudi 5 février à 6 heures du matin au vendredi 6 février à 12 heures.

« Aucune déviation ne sera possible, car sa mise en place serait plus complexe que le montage d'un pont modulaire», indique Vivian José Rakotonirina, directeur régional des Travaux publics à Amoron'i Mania. La circulation sur une demi-chaussée sera également impossible. « Le pont est très étroit », note une autre source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des coopératives de transport qui desservent l'axe RN7 prévoient la suspension de leurs activités pendant ces deux jours. « Les voyages sont impossibles en cas de coupure totale de la circulation. Seul le transbordement peut éventuellement être envisagé, mais cela reste à discuter au niveau de la coopérative », indique le guichetier d'une coopérative de transport à Ambositra, joint par téléphone.

Installation rapide

Un responsable du ministère des Travaux publics assure que les travaux de montage pourraient être terminés avant le délai indiqué. « Normalement, l'installation d'un pont modulaire métallique est rapide. Elle dure en moyenne une demi-journée. Nous avons simplement pris une marge », précise la source.

La circulation sera rouverte dès la fin des travaux de montage du pont Bailey. Des mesures spéciales pourraient également être mises en place pendant les travaux, en cas d'urgence, notamment pour le passage d'une personne malade.

Cette infrastructure située à Tsarasaotra menace de s'effondrer. « Le pont est endommagé par l'usure de l'ouvrage, combinée à la surcharge », indique Vivian José Rakotonirina. L'accès est déjà interdit aux poids lourds depuis lundi. « Seuls les véhicules légers peuvent circuler, pour le moment », précise la gendarmerie, qui organise la circulation sur place. Selon cette source, le passage d'un poids lourd pourrait provoquer un accident.