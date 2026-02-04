Madagascar: Fytia à Mitsinjo - Des infrastructures détruites à 90 %

La mission de l'équipe du Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC) dans la région Boeny s'est achevée. Des représentants des évaluateurs multisectoriels ont effectué un survol sur place afin de procéder à une évaluation dans les districts visités par le cyclone Fytia. Selon le bilan du BNGRC, les districts de Mitsinjo, Besalampy, Soalala et Marovoay ont été les plus touchés.

Le cyclone Fytia a durement frappé le district de Mitsinjo, causant d'importants dégâts au niveau des infrastructures de la ville, dans les zones résidentielles et surtout dans le secteur de la production. Selon les estimations, les dégâts s'élèvent entre 85 % et 90 %.

D'après les témoignages recueillis sur place, certains villages ont été presque entièrement détruits. De nombreuses maisons ont été ravagées, dont des écoles publiques et des églises, parfois complètement détruites.

« Des toits de nombreuses habitations ont été arrachés par les vents forts. De nombreuses familles se retrouvent sans abri. De nombreux arbres ont été déracinés. L'agriculture, principale source de revenus de la population, est complètement anéantie. De nombreuses infrastructures, telles que les bâtiments des services publics, sont gravement touchées, dont le bureau du district de Mitsinjo et le centre de santé communautaire appartenant à la Jirama», a énuméré un fonctionnaire d'État originaire de Mitsinjo.

Le centre de santé primaire (CSB) et la pharmacie de Namakia ont été endommagés. De même, les bâtiments de l'église FJKM Filadelfia Namakia et l'école FJKM sont aussi dévastés.

Situation alarmante

La majorité des établissements scolaires primaires (EPP) de Mitsinjo, dans la commune urbaine de Matsakabanja, Belalanda, Morafeno et Marogidro, ainsi que le collège de Namakia, sont tous détruits. La maison municipale ou Tranompokonolona de Katsepy et le terrain du club Siramamy n'ont pas été épargnés par les affres de Fytia.

Le pont d'Ambatomahavy, dans la circonscription d'Antongomena, a été emporté par les crues. La route nationale territoriale (RNT) 19, entre Begana et Antongomena Bevary, est coupée. Ce, suite à la rupture du barrage ou de la digue sur place. La circulation est ainsi interrompue et l'acheminement de l'aide s'avère difficile.

« La situation est alarmante. La population est confrontée à de graves difficultés d'accès à la nourriture, à l'eau potable, aux soins de santé et au logement. Les conséquences néfastes de cette catastrophe naturelle sur la vie des habitants de Mitsinjo, déjà fragilisés par des difficultés économiques et sociales, risquent de se poursuivre et de s'aggraver si les aides tardent », a expliqué le fonctionnaire.

Les habitants du district de Mitsinjo lancent un appel à la solidarité et exhortent les autorités compétentes, notamment celles au niveau du BNGRC régional, à prendre des mesures urgentes pour fournir une aide d'urgence et réparer les infrastructures endommagées. Une action rapide et coordonnée est souhaitée.

Depuis dimanche, le président de la Refondation de la République, le colonel Michael Randrianirina, et son staff étaient au chevet des habitants victimes de la forte tempête tropicale à Mahajanga. Il s'est ensuite rendu à Soalala, Marovoay et Ambato-Boeny. Le couple présidentiel a apporté une aide financière, matérielle et des vivres aux sinistrés du cyclone lors de ces déplacements dans les districts concernés. Ceux du district de Mitsinjo espèrent bientôt leur part d'aide.

La délégation du BNGRC est retournée à Tana hier afin d'évaluer chaque zone en fonction des résultats de l'évaluation, pour pouvoir mettre en œuvre des interventions humanitaires.