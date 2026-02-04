Ile Maurice: Saisie de drogues et véhicules - Les suspects Canoo et Jugun maintenus en cellule

Une opération nocturne d'envergure menée par l'ADSU de la Western Division sous la houlette du surintendant de police Jankee et de l'assistant surintendant de police Ramburuth, a permis de démanteler un point de stockage et de distribution présumé de drogues à résidence The View Apartments, Sodnac, Quatre-Bornes. Les faits se sont produits le lundi 2 février à 22 h 10, lorsque les enquêteurs, sous la conduite de DI Jaunky, ont perquisitionné le domicile d'un commerçant Pravesh Canoo, alias Pache, 28 ans, et d'Ishitha Jugun, 26 ans, sans profession. Les deux suspects ont comparu en cour de Rose-Hill pour trafic de drogue et, comme la police s'est opposée à leur remise en liberté, ils sont maintenus en cellule.

La fouille des lieux a conduit à la saisie d'une quantité significative de drogue de synthèse, soigneusement conditionnée. Les policiers ont découvert quatre sachets transparents contenant de la matière végétale imprégnée de substances synthétiques, pour un poids total dépassant 200 grammes : 82,35 g, 67,11 g, 31,41 g et 20,53 g, confirmant la nature de la marchandise destinée à la revente.

Plus de 200 g de matière végétale imprégnée de substances synthétiques ont été saisis.

L'opération a également permis de découvrir une quantité importante d'héroïne, conditionnée selon des méthodes typiques du trafic de rue. Les enquêteurs ont saisi 100 feuilles d'aluminium pliées contenant de l'héroïne, pour un poids total de 12,82 g, ainsi que 50 autres feuilles similaires, pesant 6,82 g. À cela s'ajoutent deux sachets transparents noués, renfermant ensemble 15 g d'héroïne.

Une balance électronique noire, en état de fonctionnement et portant des traces suspectées de drogues dangereuses, a été retrouvée sur place, renforçant les soupçons d'une activité de conditionnement et de distribution structurée. Les policiers ont également saisi une somme de Rs 48 075 en différentes coupures, considérée comme provenant de la vente de stupéfiants. La valeur totale des drogues saisies est estimée à Rs 1,26 million, ce qui classe cette affaire parmi les saisies significatives réalisées récemment dans la région de Quatre-Bornes.

Il y avait 15 g d'héroïne dans plus de 100 feuilles d'aluminium.

Dans le cadre de cette opération, deux véhicules ont aussi été sécurisés : un Range Rover blanc et une Suzuki Swift marron, suspectés d'avoir été utilisés pour le transport ou la distribution de la drogue. À l'issue de l'opération, Pravesh Canoo a été placé en détention au poste de police de Midlands, tandis qu'Ishitha Jugun est détenue au poste de Pailles. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuels complices, fournisseurs et ramifications.

Il est à noter que Pravesh Canoo avait déjà été arrêté le 22 décembre 2023 lors d'une saisie de drogue estimée à Rs 43 042 900. Le 10 septembre 2024, la Bail and Remand Court avait refusé de lui accorder la liberté sous caution.