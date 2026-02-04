Afrique: Les États-Unis réactivent pour un an l'Agoa, l'accord économique sur les exportations africaines

4 Février 2026
Radio France Internationale
Par Vincent Souriau

Le Sénat des États-Unis a voté mardi 3 février 2026 une réactivation de l'Agoa pour une année. Cette mesure a été promulguée dans la foulée par le président américain Donald Trump. L'Agoa permet à de très nombreux produits africains d'accéder au marché américain sans droits de douane. Ce vote est une bonne nouvelle pour les exportateurs africains, mais la fenêtre d'une année est très courte pour eux. En attendant, sans aucun doute, une réforme structurelle de l'Agoa dans les douze mois qui viennent pour répondre aux exigences de Donald Trump.

L'African growth and opportunity act (Agoa) n'avait pas été reconduit au moment de son expiration à l'automne dernier, quand les États-Unis étaient en pleine paralysie budgétaire.

Il s'agit d'une réactivation de l'Agoa pour une année parce qu'il n'y avait pas de consensus sur une réforme profonde. Les élus du Sénat américain ont préféré la solution d'urgence, qui maintient l'Agoa avec effet rétroactif au 30 septembre 2025. L'administration Trump indique qu'au cours de l'année qui vient, elle veut travailler avec le Congrès pour moderniser ce programme et l'aligner sur les priorités du président américain.

Les élus américains divisés

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À ce stade, les élus sont divisés, y compris au sein du camp républicain, entre partisans d'un Agoa de longue durée vue comme un outil de développement, censé forger des relations commerciales à long terme, et les promoteurs comme le sénateur John Kennedy, d'un accord de court terme, pensé comme un instrument de lutte contre l'influence chinoise et assorti de conditions politiques strictes.

Le débat n'est pas tranché, mais aux États-Unis, le diagnostic est unanime : le monde a changé depuis l'entrée en vigueur de l'Agoa en l'an 2000, et une réforme, plus d'exportations vers l'Afrique, plus d'implications des PME américaines, permettrait de renforcer les retombées économiques pour les États-Unis.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.