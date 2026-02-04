Madagascar: Mode éthique et durable - Deux créateurs écoresponsables primés

La troisième édition du programme Mode éthique et durable a distingué, à l'Institut français de Madagascar, deux créateurs dont les travaux conjuguent innovation, respect de l'environnement et valorisation du savoir-faire malgache.

Après plusieurs semaines de formation, de création et de défis, les onze finalistes de cette troisième édition ont présenté des collections engagées. La proclamation officielle des résultats s'est tenue le 30 janvier à l'Institut français de Madagascar (IFM), à l'issue de laquelle deux talents ont été récompensés dans les catégories Vêtement et Accessoires.

Dans la catégorie Vêtement, le prix a été attribué à Erica Ramanoara, saluée pour une démarche écoresponsable jugée cohérente et aboutie. Très émue lors de l'annonce, la créatrice a souligné la qualité des propositions des finalistes.

Elle affirme vouloir poursuivre son parcours en tant que créatrice engagée, en mettant à profit cette distinction pour promouvoir la protection de l'environnement à travers l'usage de matières locales et de techniques traditionnelles. Ses pièces, tissées et tressées à la main à partir de matières naturelles, ont convaincu le jury lors d'une présentation soutenue par le pitch du professeur Jonah Ratsimbazafy. Les critères d'évaluation portaient sur la créativité, la durabilité ainsi que l'impact environnemental et social.

Le prix de la catégorie Accessoires est revenu à Betina Bruno, pour une première participation couronnée de succès. Le lauréat dit avoir ressenti une grande fierté, cette reconnaissance venant confirmer la pertinence d'une création inspirée de la nature et des ressources de Madagascar. Sa démarche repose sur l'utilisation d'un cuir végétal issu de la plante raketa, transformé en accessoires porteurs de sens.

Malgré une présentation marquée par le stress, il est allé au terme de l'exercice. Ses créations se distinguent par leur originalité formelle : sac et chapeau en feuille de cactus, trousse en forme d'oiseau, sac en forme de maki, autant de pièces véhiculant un message en faveur de la protection de la nature et de la faune. Le jury a salué un engagement éthique pleinement intégré à sa pratique.

Cette finale a également donné lieu à un moment collectif, ponctué par un retour en images sur la soirée, mettant en lumière la créativité et le dynamisme de la scène malgache.