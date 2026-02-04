Madagascar: Soccer Camp - Dream Team concocte des formations et des sorties

4 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Ambitieuse. L'école de football Dream Team à Ambatolampy Tsimahafotsy concocte une série de formations ainsi que deux sorties internationales cette saison. L'école, réservée aux catégories d'âge entre 7 et 18 ans, a vu le jour en 2023 et a comme slogan «Rêvons plus grand».

Après sa première participation à un tournoi international au Portugal en juillet 2025, l'école collabore avec l'organisateur du tournoi. Deux coachs internationaux portugais, Guilherme Farinha, diplômé FIFA Pro, et Rui Fernandes, UEFA C, viendront à Madagascar animer des formations intitulées « Soccer Camp ».

La première partie, du 12 au 15 février, sera ouverte à tous les coachs et se déroulera sur le terrain synthétique de Betongolo. La deuxième, réservée aux joueurs, aura lieu au complexe sportif Sport d'Ambatolampy Tsimahafotsy du 16 au 18 février, et la dernière partie, dédiée aux joueurs et techniciens de l'école, du 19 au 21 février.

Dream Team ambitionne également, cette année, de participer à deux tournois internationaux U18. Le premier, l'Iber Cup, se tiendra au Portugal du 29 mai au 5 juin, puis la Gothia Cup en Suède du 12 au 18 juillet. L'école compte actuellement quatre-vingt-dix membres et six coachs encadrants. Dans cette phase de lancement, Dream Team se consacre à la formation et à l'éducation des jeunes, tout en participant aux tournois locaux des U13 et U15.

