Madagascar: Bilan du cyclone - Fytia a tué une dizaine de personnes

Le bilan du passage du cyclone Fytia ne cesse d'évoluer. Le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC) rapporte le décès de dix personnes à la suite du passage de ce cyclone tropical, dans son bilan à la date du 3 février à 14 heures. Ces victimes ont trouvé la mort à Antananarivo, à Ambato-Boeny, à Soalala et à Anjozorobe.

Un décès a également été rapporté par le maire d'Andranofasika, district d'Ambato-Boeny, mais ne figure pas encore dans le rapport officiel du BNGRC. La personne disparue à Mahajanga II, par ailleurs, n'est pas encore retrouvée.

Le nombre de sinistrés augmente également. Le BNGRC a rapporté 66 414 personnes sinistrées, soit 15 467 ménages, à la date du 3 février. Parmi elles, 23 712 personnes sont déplacées, dont 18 712 déplacées dans 48 sites d'hébergement actifs et 5 105 déplacées chez leurs familles ou leurs voisins.

Le cyclone tropical Fytia a impacté 30 districts dans 9 régions, à savoir Boeny, Analamanga, Melaky, Sofia, Vakinankaratra, Betsiboka, Atsinanana, Alaotra Mangoro et Itasy.

Le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, enchaîne les visites des sinistrés. Hier, il a été au chevet des sinistrés à Marovoay, où 10 tonnes de riz, 2 tonnes de légumineuses et 800 litres d'huile ont été offerts, en plus des aides offertes par le BNGRC. D'autres aides sont en cours d'acheminement dans la région de Boeny, la plus touchée par Fytia.

À l'Est, le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo a apporté des vivres et des produits de première nécessité aux sinistrés de Vatomandry et de Mahanoro. Le chef du gouvernement a rappelé aux membres du gouvernement l'importance de coordonner les travaux de reconstruction et de rétablir rapidement la vie normale des populations dans toutes les zones affectées par le cyclone.