Madagascar: Andravoahangy - Un mineur récidiviste pris en flagrant délit

Un jeune récidiviste a de nouveau été interpellé en flagrant délit de vol à la tire hier matin dans le quartier d'Andravoahangy. Âgé de seulement 15 ans, déjà happé par la spirale de la délinquance, il a profité d'un embouteillage pour arracher le téléphone portable d'un conducteur de moto avant de tenter de s'emparer de son argent.

Grâce à l'intervention rapide des agents de la circulation, en poste à proximité, le suspect a été immédiatement maîtrisé.

La scène a attiré une foule qui s'apprêtait à se livrer à un lynchage. Les insultes ont jailli, les gestes menaçants se sont multipliés. Pour éviter que la situation ne dégénère, le jeune délinquant a été déplacé en urgence vers un autre lieu, avant l'arrivée des policiers du commissariat d'Antaninandro.

Selon des témoins, ce n'est pas la première fois qu'il est pris sur le fait. Il avait déjà été arrêté auparavant et a reconnu que ces actes étaient devenus une habitude.

Dans la confusion, les habitants l'ont contraint à se jeter dans les eaux sales du canal, une humiliation qui montre la colère de la population face à la recrudescence des vols.