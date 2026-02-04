Madagascar: Andravoahangy - Un mineur récidiviste pris en flagrant délit

4 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un jeune récidiviste a de nouveau été interpellé en flagrant délit de vol à la tire hier matin dans le quartier d'Andravoahangy. Âgé de seulement 15 ans, déjà happé par la spirale de la délinquance, il a profité d'un embouteillage pour arracher le téléphone portable d'un conducteur de moto avant de tenter de s'emparer de son argent.

Grâce à l'intervention rapide des agents de la circulation, en poste à proximité, le suspect a été immédiatement maîtrisé.

La scène a attiré une foule qui s'apprêtait à se livrer à un lynchage. Les insultes ont jailli, les gestes menaçants se sont multipliés. Pour éviter que la situation ne dégénère, le jeune délinquant a été déplacé en urgence vers un autre lieu, avant l'arrivée des policiers du commissariat d'Antaninandro.

Selon des témoins, ce n'est pas la première fois qu'il est pris sur le fait. Il avait déjà été arrêté auparavant et a reconnu que ces actes étaient devenus une habitude.

Dans la confusion, les habitants l'ont contraint à se jeter dans les eaux sales du canal, une humiliation qui montre la colère de la population face à la recrudescence des vols.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.