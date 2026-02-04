Sénégal: Les travaux du tronçon Kidira-Bakel exécutés à 89% (Responsable Agéroute)

Bakel — Les travaux du tronçon reliant Kidira à Bakel, dans la région de Tambacounda (est), ont repris depuis janvier 2026 et ont été exécutés à 89%, a-t-on appris du directeur régional de l'Agéroute pour la zone est, Massamba Diop.

"Les travaux du tronçon étaient à l'arrêt, mais depuis janvier 2026, ils ont repris. Ça avance bien et actuellement les travaux sont exécutés à hauteur de 89%", a-t-il indiqué dans un entretien avec l'APS.

Selon le responsable de l'Agéroute pour la zone est, le retard enregistré dans l'exécution de ce chantier s'explique par la suspension des travaux et à l'hivernage qui a endommagé quelques endroits, empêchant ainsi les ouvriers de poursuivre les travaux.

Il a indiqué que sur les onze ponts que compte ce tronçon long de 65 kilomètres, les sept devaient être démolis et reconstruits, tandis que les quatre autres sont à réhabiliter.

Il ne reste désormais que deux ponts à reconstruire, notamment l'ouvrage d'art 11 et 8. "Les remblais techniques ont commencé, il reste juste les raccordements. Et pour les 4 ponts à réhabiliter, les travaux ont tous démarré. Et sous peu de temps, pour la route principale, on n'en parlera plus", a rassuré M. Diop.

Le tronçon Kidira-Bakel s'inscrit dans le cadre des travaux de réhabilitation de la nationale 1 et 2 (Tambacounda- Kidira-Bakel), distante de 250 km.

Il vise à assurer un meilleur niveau de service du réseau routier, à améliorer les conditions de trafic et de sécurité des zones traversées, ainsi que les activités économiques des localités concernées.

Le président Bassirou Diomaye Faye est attendu vendredi à Kidira pour une visite de chantier, à l'occasion de sa tournée économique dans les régions de Tambacounda et Kédougou, du 5 au 9 février.