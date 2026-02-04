Congo-Brazzaville: L'axe Dakar-Brazzaville et d'autres sujets en exergue

Dakar — Les quotidiens parvenus mercredi à l'APS traitent d'une variété de sujets dont les perspectives de renforcement des relations entre le Sénégal et la République du Congo.

"Vers un partenariat plus dense et structuré" entre le Sénégal et la République du Congo", affiche à ce propos le quotidien Le Soleil, en évoquant la visite officielle de deux jours que le président Bassirou Diomaye Faye vient d'effectuer à Brazzaville.

Selon le journal, mardi, au dernier jour de sa visite en République du Congo, le chef de l'Etat sénégalais et son homologue Denis Sassou-Nguesso "ont plaidé pour un partenariat plus dense, plus structuré et résolument tourné vers l'avenir".

L'Observateur s'intéresse à la "crise qui secoue le secteur des hydrocarbures", liée notamment à la décision de l'Etat de mettre en demeure "les sociétés pétrolières pour imposer aux acteurs la redevance CRSE", du nom du régulateur du secteur.

"Dans une volonté d'imposer sa décision, l'Etat, via la CRSE, a envoyé des mises en demeure aux sociétés pétrolières et s'apprête à émettre des avis à tiers détenteurs pour bloquer les comptes bancaires des distributeurs", écrit L'Observateur.

WalfQuotidien parle des prochaines élections locales en faisant observer que les différentes formations politiques ont engagé la vente de cartes en perspective de ces consultations électorales prévues en 2027.

"Les leaders de parti d'envergure ont lancé, chacun en ce qui le concerne, leurs processus de vente ou de placement de cartes de membre pour se poser et se projeter sur les prochaines joutes électorales", rapporte cette publication.

Source A relève, au sujet de ces prochaines élections, que le Front pour la défense de la République (FDR) "a haussé le ton pour dénoncer ce qu'il considère comme une forfaiture du gouvernement en perspective des prochaines échéances électorales".

Le FDR, dont les leaders sont cités par Source A, fait remarquer qu'à la date du premier février, le gouvernement "n'a pas publié un décret fixant la date des élections municipales et encore moins mis en place les commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales".

Le quotidien Yoor-Yoor note que que le Sénégal s'oriente vers "une nouvelle doctrine de sécurité nationale", à la faveur d'une "hausse budgétaire historique de 18,31% pour 2026" au profit de la police nationale.

Le Premier ministre Ousmane Sonko, en visite à la direction générale de la police nationale (DGPN), "ne s'est pas contenté d'un simple réarmement matériel : il a jeté les bases d'une rupture doctrinale majeure", en dessinant "les contours d'une force publique moderne, où l'usage de la force devient l'ultime exception d'un Etat souverain et protecteur", écrit Yoor-Yoor.

Le quotidien L'info traite de la situation de la corruption au Sénégal. "Les chiffres qui dérangent", affiche le journal, en citant les résultats de la dernière enquête menée sur ce sujet par Afrobarometer Sénégal, selon lesquels "pots-de-vin, peur de représailles et soupçons persistants minent encore le quotidien" des citoyens sénégalais.

"Police et gendarmerie, services fiscaux, conseils municipaux, magistrats, fonction publique et milieu des affaires toujours sous pression", écrit le journal, ajoutant toutefois que "68% des citoyens se déclarent satisfaits de la manière dont le gouvernement combat la corruption au sein de l'administration publique".