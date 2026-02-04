Sénégal: Pape Faye plaide pour l'intégration de l'histoire de la révolution du Fuuta-Tooro dans les programmes scolaires et universitaires

Dakar — Le président du comité de pilotage du Comité mémoriel de la révolution du Fuuta-Tooro (COMREF), Pape Faye, plaide pour une meilleure intégration de l'histoire de la révolution du Fuuta-Tooro et de ses figures emblématiques dans les programmes scolaires et universitaires.

Ceerno Sileymaani Baal (1705-1776), érudit et homme d'Etat, est l'architecte de la révolution du Fuuta-Tooro, également appelée révolution "Toorodo"

"Nous voulons que nos universités, nos établissements scolaires, jusqu'à la petite enfance, comprennent qui est Ceerno Sileymaani Baal et ces héros longtemps absents des manuels", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, mardi, évoquant une démarche de réhabilitation et de correction historique.

Il a salué les travaux de l'enseignant-chercheur Mamadou Youri Sall, à l'initiative du projet, tout en appelant à la mobilisation du peuple sénégalais, de la diaspora et des pays de la sous-région, notamment le Mali, la Guinée et la Mauritanie.

Le Comité mémoriel de la révolution du Fuuta-Tooro a annoncé à cette occasion que les activités marquant le 250e anniversaire de la révolution du Fuuta-Tooro vont démarrer le 24 février prochain à la place du souvenir africain, sous l'égide du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

La cérémonie de lancement, prévue à la Place du Souvenir, sera marquée par le dévoilement de stèles et de monuments consacrés aux figures emblématiques de la révolution, avec l'inscription sur pierre basaltique des recommandations attribuées à Ceerno Sileymaani Baal et d'écrits dénonçant l'esclavage.

"Ce seront des moments extrêmement forts, qui vont surprendre et marquer le peuple sénégalais", a assuré le comédien Pape Faye, annonçant également que toute l'année 2026 sera consacrée à cette commémoration.

Le programme prévoit une "Nuit de la Révolution", des expositions, des spectacles, des colloques scientifiques, ainsi que des activités pédagogiques destinées aux chercheurs, aux étudiants et aux élèves, y compris ceux du cycle préscolaire.

De son côté, l'enseignant-chercheur à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis, Mamadou Youri Sall, a expliqué que cette initiative vise à "repositionner l'histoire africaine", en mettant en lumière une révolution ayant posé les bases d'un Etat moderne, fondé sur un système électif, la souveraineté populaire et des principes de bonne gouvernance.

Il a annoncé la création d'un hymne inspiré des recommandations de Sileymaani Baal ainsi que l'institution de prix de bonne gouvernance et de science politique portant les noms des anciens almamys du Fuuta-Tooro.