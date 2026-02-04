Sénégal: National 1 masculin - Duel au sommet dans la poule A entre ASCVD et GBA

Dakar — La quatrième journée du championnat national 1 de basket masculin démarre ce mercredi avec au programme la rencontre devant opposer l'Association sportive et culturelle de la Ville de Dakar (ASCVD), le leader de la poule A, à son dauphin, Guédiawaye Basket Academy (GBA).

Le match opposant ces deux équipes est prévu à partir de 18 heures, au Stadium Marius Ndiaye de Dakar.

Les deux équipes sont à égalité de points (6) avec un avantage pour la formation masculine de la municipalité de Dakar.

Le champion en titre et leader de la poule A va tenter de poursuivre sa dynamique victorieuse face aux banlieusards de GBA, avec l'ambition de de creuser l'écart avec ses poursuivants au classement, dont son adversaire du jour.

Dans la poule B, l'AS Douanes, en tête du classement, affronte dimanche la Jeanne d'Arc e Dakar qui occupe la troisième position.

Les gabelous (6 points) devancent les joueurs de la Jeanne d'Arc dame d'un point au classement. cette confrontation s'annonce d'autant plus épique.

Les étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB), deuxièmes au classement, sont en embuscade en cas de revers des douaniers, mais ils doivent bien négocier leur déplacement pour jouer les militaires de l'ASFA, dimanche.

Voici le programme de la 4-ème journée de National 1 masculin

Poule A :

Mercredi, stadium Marius Ndiaye

ASCVD - GBA (18h)

Jeudi, stadium Marius Ndiaye

PORT-DUC (18h30)

Samedi, stade Lat Dior de Thiès

Tivaouane-RS Yoff (16h30)

Dimanche, stadium Marius Ndiaye

Bopp-Louga BC (15h)

Poule B

Mercredi, stadium Marius Ndiaye

ABAZ - Mermoz BC (19h30)

Dimanche, stadium Marius Ndiaye

ASFA - UGB (13h30), USO - US Rail (16h30), AS Douanes - JA (18h30).