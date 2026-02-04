Sénégal: Délocalisation du 4 avril à Thiès - Le maire Babacar Diop salue une 'décision historique'

Thiès — Le maire de Thiès, Babacar Diop, a remercié, au nom des populations de cette ville, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour sa décision "historique" de délocaliser, cette année, la fête nationale de l'indépendance dans la cité du rail.

"Je voudrais ici, au nom de notre conseil municipal, au nom des populations de Thiès, remercier le président de la République du Sénégal, d'avoir pris la décision de décentraliser la fête nationale de l'indépendance ici à Thiès", a déclaré M. Diop, mardi, lors d'une conférence de presse.

L'édile estime que cette décision annoncée par le chef de l'Etat lors du dernier Conseil des ministres correspond à "une décision historique".

La décision de décentraliser la fête nationale de l'indépendance à Thiès s'inscrit dans un nouveau programme de modernisation des villes et territoires, dénommé "Programme Indépendance", consistant à délocaliser la Fête nationale du 4 avril dans un chef-lieu de région, "avec les meilleures conditions d'accueil et de déroulement en termes de disponibilité d'infrastructures et de commodités essentielles", a indiqué Bassirou Diomaye Faye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Babacar Diop fait observer qu'en prenant cette décision, le chef de l'Etat "marche sur les pas du Président Léopold Sédar Senghor qui, en 1979, avait organisé cette fête nationale à Thiès".

Il a rappelé que Thiès avait manqué de peu d'accueillir la célébration délocalisée de la fête nationale en 2004, dans le cadre d'un programme dénommé "4-4-44", suite à des tensions entre le Président Abdoulaye Wade et son Premier ministre Idrissa Seck, alors maire de la ville.

Il a souligné avoir "pris l'initiative d'écrire une correspondance au président de la République" pour, dit-il, "renforcer cette idée, en lui disant : 'Monsieur le Président, allez-y, cette idée est bonne, elle est généreuse"'.

"Nous lui disons merci Monsieur le Président et lui témoignons toute notre reconnaissance, en lui disant que Thiès est déjà prête", a répété l'élu.

Il assure que "Thiès est prêt dans tous les cas, dans tous les domaines, dans la discipline, dans l'organisation, avec beaucoup d'engagement, de mobilisation citoyenne pour accueillir cette fête, accueillir le Sénégal, le président de la République et ses hôtes".

Selon l'édile, le 4 avril 2026 sera "sans doute la date la plus importante de l'histoire" de la ville depuis sa fondation.