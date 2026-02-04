Madagascar: Passage du cyclone Fytia - L'ambassadeur japonais exprime sa solidarité

La solidarité du Japon avec Madagascar s'est exprimée au plus haut niveau diplomatique. Deux jours après le passage dévastateur du cyclone Fytia, l'ambassadeur du Japon, Hitoshi Tojima, a tenu à adresser un message clair de compassion et de soutien au peuple malgache, durement éprouvé par la catastrophe.

C'était à l'occasion de la remise de la copie figurée de ses lettres de créance, le lundi 2 février dernier, auprès de la ministre des Affaires étrangères, Christine Razanamahasoa, que le diplomate japonais a fait passer son message. Hitoshi Tojima a exprimé « sa profonde compassion et la solidarité totale du Japon envers le peuple malgache », frappé par les effets du cyclone Fytia durant le week-end dernier.

Dans un contexte d'urgence humanitaire et de vulnérabilité accrue, cette marque de soutien intervient comme un signal politique fort. Elle rappelle l'engagement constant du Japon aux côtés de Madagascar, au-delà des cadres protocolaires, dans les moments critiques comme dans les phases de reconstruction.

S'appuyant sur une amitié de longue date entre les deux pays, les échanges ont également porté sur les acquis des coopérations passées. Les deux parties ont souligné les résultats obtenus et exprimé leur volonté commune d'aller plus loin.

De nouvelles perspectives de collaboration ont ainsi été évoquées, selon l'ambassade du Japon, avec un accent particulier sur le renforcement de la résilience face aux catastrophes naturelles, un enjeu devenu stratégique pour la Grande île.