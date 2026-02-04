Madagascar: Pureplay Football League - Mama FC surclasse Antimo Records

4 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La quatrième journée du championnat de Madagascar, Pureplay Football League, a offert du spectacle hier avec deux rencontres disputées. Mama FC s'est imposé avec autorité face à Antimo Records sur le score fleuve de 5-2.

Les Assureurs ont dominé la partie de bout en bout, confirmant leur puissance offensive et leur ambition dans cette compétition. Dans l'autre affiche, le CFFA Andoharanofotsy a pris le dessus sur le COSPN en s'imposant 3-1. Une victoire qui permet au club de rester dans la course et de montrer sa solidité face à un adversaire réputé difficile.

La suite de cette quatrième journée se jouera ce jour avec trois matchs reprogrammés. L'USCAFOOT affrontera l'AS Saint Anne au stade municipal d'Alarobia, tandis que Cosfa recevra Tsaramandroso FC à Betongolo. À Itaosy, Ajesaia accueillera le FC Clinique Zanatany. Enfin, le duel entre Fosa Juniors et TGBC se tiendra exceptionnellement au stade d'Iavoloha.

