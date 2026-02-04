Un signal fort. D'après les informations, l'envoyé spécial de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah, s'est rendu à la prison d'Imerintsiatosika dimanche dernier pour rendre visite au général Richard Ravalomanana et à la députée de Fianarantsoa I, Sahondrarimalala Marie Michelle.

Le premier est en détention préventive dans cet établissement pénitentiaire de haute sécurité depuis le 19 janvier dernier, tandis que l'ex-MEN, quant à elle, est incarcérée à la prison d'Anosy Avaratra.

Ayant bénéficié d'un ordre d'extraction, elle a été amenée à Imerintsiatosika spécialement pour cette occasion. Selon notre source, la rencontre avait permis à cet émissaire de l'Union africaine de les entendre par rapport à la situation politique actuelle, mais aussi par rapport à leurs conditions de détention.

La consultation des détenus politiques est en effet une étape cruciale pour comprendre la situation à Madagascar, mais aussi pour mener un processus de sortie de crise objectif et inclusif.

Cette visite revêt ainsi une portée hautement symbolique et représente une reconnaissance implicite du statut de détenus politiques pour ces deux grandes figures de l'ancien régime déchu dirigé par Andry Rajoelina.

Force est de noter, en effet, que dans les rangs des partisans du Volomboasary, l'ancien président du Sénat et l'ancienne directrice de campagne d'Andry Rajoelina sont considérés comme des victimes de persécutions et de règlements de comptes politiques.

Selon les observateurs, à travers cette visite en prison effectuée par son envoyé spécial, l'Union africaine adresse un message fort à l'endroit des autorités de refondation, par rapport notamment aux persécutions et aux arrestations arbitraires qui risqueraient de compromettre le processus de sortie de crise et la crédibilité du régime en place, conformément aux préoccupations que la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) avait exprimées dans son communiqué du 16 décembre 2025.

Pour l'heure, aucune communication officielle n'a été faite à propos des tenants et aboutissants de cette rencontre, qui s'est tenue dans la prison de haute sécurité d'Imerintsiatosika. En tout cas, les yeux des observateurs sont maintenant rivés vers les tenants du régime de refondation, qui devraient proposer une feuille de route de sortie de crise auprès de la SADC d'ici le 18 février prochain.