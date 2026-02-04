Madagascar: Aéroport de Fascène - Transfert réussi du Village Pont Valiha

Relocalisation réussie pour le village de Pont Valiha, riverain de l'aéroport de Fascène à Nosy Be. Le transfert de ce village a été célébré par la population avec Ravinala Airports et les autorités locales, ainsi que les partenaires institutionnels.

Il s'agit, rappelons-le, d'une relocalisation engagée dans le cadre du développement et de la sécurisation de l'aéroport international de Fascène.

Nouveau site

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le village, initialement situé dans l'emprise aéroportuaire de Fascène, a été déplacé vers un nouveau site. Un déplacement rendu nécessaire pour des raisons de sécurité, tant pour les populations riveraines que pour les opérations aéroportuaires.

Prévue dans la Convention de concession portée par l'État malgache, la relocalisation a été mise en œuvre par Ravinala Airports dans le strict respect de la Norme de performance n° 5 de la Société financière internationale (SFI), garantissant une approche concertée, équitable et durable, plaçant les populations concernées au coeur du projet.

Le transfert officiel du village a été réalisé dès 2020, en collaboration avec la commune de Nosy Be. Un transfert réalisé dans les règles par Ravinala Airports, qui a mobilisé, avec ses partenaires, des efforts humains, techniques et financiers importants.

« Ce transfert traduit notre engagement fort en faveur d'une relocalisation respectueuse des standards internationaux et orientée vers l'amélioration durable des conditions de vie des populations concernées », annonce-t-on du côté de Ravinala Airports.

Compensation financière

Sur le plan foncier et résidentiel, 64 terrains de remplacement, assortis de titres fonciers, ont été attribués aux ménages relocalisés, alors que ceux-ci ne disposaient pas de documents fonciers dans l'ancien village.

Les parcelles attribuées sont de surface équivalente ou supérieure, avec une compensation financière dépendant de la situation de chaque famille. Par ailleurs, 53 maisons ont été reconstruites, incluant deux nouvelles constructions pour des personnes ne disposant pas de logement auparavant.

Toutes les habitations concernées ont fait l'objet d'une reconstruction ou d'une indemnisation. Le projet a également permis la viabilisation complète du nouveau village, avec la mise en place de trois points d'eau potable, d'un lavoir, de deux douches publiques, de quatre toilettes publiques, d'un raccordement au réseau électrique réalisé en partenariat avec la Jirama, de cinq lampadaires solaires, ainsi que des travaux conséquents pour l'aménagement et la sécurisation des terrains et des voies internes. Ces investissements s'élèvent à près d'un milliard sept cent millions d'ariary.

Village à part entière

En complément des engagements liés au transfert, Ravinala Airports a déployé des mesures d'accompagnement social, notamment en faveur de la restauration des moyens de subsistance des familles.

Au total, 31 ménages ont bénéficié d'aides ciblées pour la relance de leurs activités économiques, et une aide alimentaire en nature a été accordée aux personnes les plus vulnérables du village pendant près de cinq ans.

Aujourd'hui, Pont Valiha est un village à part entière, autonome et pleinement intégré à la commune de Nosy Be. Il fonctionne désormais comme tout autre village de la localité, avec ses propres infrastructures, services et instances locales, marquant ainsi la fin du processus de relocalisation et l'entrée dans une nouvelle phase de développement. « Ce processus a nécessité des efforts considérables, tant humains que financiers.

Ravinala Airports a mobilisé des investissements importants afin de garantir des conditions de relocalisation dignes, durables et conformes aux standards internationaux, avec pour objectif premier l'amélioration des conditions de vie des populations concernées », a déclaré Daniel Lefebvre, directeur général de Ravinala Airports.