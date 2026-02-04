Ethiopie: Le pays et la Chine consolident leur partenariat en matière de développement à travers un nouvel accord de subvention.

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Chine ont renforcé leur partenariat historique en matière de développement à l'issue d'une réunion bilatérale de haut niveau tenue mardi entre le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, et l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont paraphé un accord de subvention dédié à la coopération au développement et ont échangé sur les axes actuels ainsi que les perspectives futures de collaboration entre l'Éthiopie et la Chine.

À cette occasion, le ministre Ahmed Shide a exprimé la profonde reconnaissance de l'Éthiopie au gouvernement chinois pour son appui constant, notamment à travers le financement de projets publics et les investissements directs étrangers.

Il a réitéré la détermination du pays à consolider ce partenariat historique et a plaidé en faveur d'un renforcement de la coopération, en particulier pour le financement des priorités nationales de développement, dont le nouveau projet d'aéroport international éthiopien.

De son côté, l'ambassadeur Chen Hai a réaffirmé l'engagement de la Chine à accompagner l'agenda de développement de l'Éthiopie.

Il a souligné la poursuite de la coopération dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment le projet de modèle souverain d'intelligence artificielle et d'applications, les travaux complémentaires liés au chemin de fer Ethio-Djibouti, ainsi que la collaboration continue dans le cadre de l'Accord global sur le développement et le partenariat économique pour l'Afrique (CADEPA).

À l'issue de la réunion, les deux parties ont procédé à la signature d'un accord de subvention d'un montant de 200 millions de RMB, destiné à financer des projets de développement « petits mais beaux », visant des résultats rapides, concrets et des retombées directes au bénéfice de la population éthiopienne.