Madagascar: Agri-business - Priorité à la mise en place d'une banque dédiée aux producteurs

Les régions d'Itasy, de Vakinankaratra, de Bongolava et d'Analamanga présentent un fort potentiel dans le secteur de l'agribusiness, grâce à la complémentarité entre les zones de production, de transformation et de commercialisation.

Huit filières à fort potentiel économique et de développement de l'agri-business ont été identifiées par toutes les parties prenantes lors des asssises régionales pour la relance économique de ce secteur tenues récemment à Antsirabe.

Il s'agit du riz irrigué et pluvial, la baie rose, le café, le maïs, les fruits, l'aviculture et la filière lait. A titre d'illustration, le riz irrigué génère actuellement un chiffre d'affaires moyen estimé à 2,4 millions d'ariary par hectare et par an avec une valeur ajoutée estimée à 850 000 ariary par hectare et par an.

Grâce à l'amélioration des pratiques culturales, à l'accès aux intrants de qualité et à une meilleure organisation de la production, ce chiffre pourrait atteindre 4,8 millions Ar/ha/an, a-t-on appris.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chiffres d'affaires générés

Parlant de la filière café, elle permet de réaliser un chiffre d'affaires annuel estimé à 40 millions Ar/ha, confirmant son importance économique surtout quand c'est tourné vers l'exportation.

La baie rose, quant à elle, constitue l'une des filières les plus rentables, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 480 millions Ar, pouvant atteindre 600 millions Ar avec des améliorations en matière de transformation et de commercialisation.

Sa valeur ajoutée est estimée à 6 millions d'ariary par tonne, a-t-on exposé lors de ces assises régionales. Pour la filière lait, sa production annuelle est évaluée à 100 millions de litres, générant un chiffre d'affaires d'environ 150 milliards d'ariary.

Concernant les cultures de tubercules, elles enregistrent un chiffre d'affaires d'environ 330 millions d'ariary par an tandis que la filière avicole se positionne comme l'une des plus dynamiques, avec un chiffre d'affaires annuel compris entre 120 et 150 milliards d'ariary, soutenu par une production régionale de 5 à 7 millions de poulets de chair par an. Enfin, la filière fruits réalisant une production annuelle de près de 2 700 tonnes, génère actuellement 810 millions Ar de chiffre d'affaire

Contraintes majeures

l'insuffisance de débouchés, la présence excessive d'intermédiaire et l'inexistence de structures organisées pour la commercialisation des produits agricoles. Face à ces défis, les parties prenantes ont priorisé la mise en place d'une banque dédiée aux producteurs, la facilitation d'accès au foncier, l'instauration de mécanismes structurés de commercialisation, outre le renforcement de l'appui aux exploitants agricoles.

Ces recommandations seront discutées lors de la première concertation nationale entre l'Etat et le secteur privé prévues dans quelques semaines pour la relance économique, a-t-on conclu.