Madagascar: Salon des Études en France, cap sur l'Océan Indien - Une école d'art parmi les participants cette année

Ce samedi 7 février, l'Institut français de Madagascar (IFM) Analakely accueillera la neuvième édition du Salon des Études en France, un rendez-vous majeur pour les étudiants malgaches désireux de poursuivre leur parcours académique à l'étranger. La France reste la destination privilégiée, avec plus de 6 000 étudiants malgaches actuellement inscrits dans ses établissements, un chiffre en hausse constante.

Cette édition se distingue par le thème « Cap sur l'Océan Indien » et surtout par la participation, pour la première fois, d'une école supérieure d'art. Longtemps sollicitée par Campus France, cette ouverture répond à une demande réelle du côté des étudiants malgaches, confirmée par l'octroi de bourses artistiques l'an dernier.

Même si l'ampleur n'égale pas celle des filières de commerce ou d'ingénierie, elle traduit une appétence croissante pour les disciplines créatives, qui explique également la présence de Rubika Réunion, une école spécialisée en animation.

Quatorze établissements français seront présents, parmi lesquels des universités publiques, des grandes écoles, des écoles de commerce, d'ingénieurs, des écoles spécialisées (hôtellerie) et désormais d'art.

L'inauguration se fera sous la présidence de l'ambassadeur de France et du ministre malgache de l'Enseignement supérieur, signe d'une coopération renforcée. L'ambassade de France confirme d'ailleurs son engagement avec plus de 160 bourses attribuées en 2025, dont certaines dédiées aux arts, afin de soutenir la mobilité étudiante et l'accès à des diplômes reconnus.

Tout au long de la journée, le salon proposera un programme riche : une série de conférences pour mieux comprendre le système d'enseignement supérieur français, une intervention de la responsable des visas sur la constitution des dossiers et les procédures de mobilité, ainsi que des orientations personnalisées offertes directement sur les stands des établissements participants. Les étudiants pourront également échanger avec des alumni, découvrir leurs parcours et comprendre en quoi l'expérience en France a transformé leur vie.

Le salon s'annonce comme une opportunité unique pour les jeunes Malgaches d'élargir leurs horizons, entre excellence académique et ouverture artistique. Rendez-vous donc à l'IFM Analakely ce samedi.