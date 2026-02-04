Congo-Kinshasa: Drame à Aru - Trois personnes meurent asphyxiées dans une fosse sceptique

4 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Trois personnes ont trouvé la mort après être tombées dans une latrine, dans la nuit de lundi à mardi 3 février au quartier Katanga, dans la commune rurale d'Aru, à environ 260 kilomètres au nord de Bunia.

Selon les témoignages recueillis, l'une des victimes, maçon dans un chantier, s'était rendue aux toilettes lorsqu'elle a accidentellement fait tomber son téléphone portable dans la fosse septique. En tentant de le récupérer, elle est tombée dans le puits. Alertés, deux de ses collègues ont tenté de lui porter secours, mais ont également chuté dans la fosse. Les trois hommes sont morts sur place par asphyxie.

Des latrines non sécurisées en cause

La coordination provinciale de la Protection civile en Ituri souligne que ce type d'accident est récurrent dans la province. En cause : des latrines mal construites, non sécurisées ou érigées sans respect des normes de sécurité, exposant gravement les utilisateurs. Son coordonnateur, Robert Ndjalonga, appelle les ménages à construire des latrines conformes afin de prévenir de nouveaux drames.

Les services de sécurité ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités et éviter toute tension au sein de la communauté après ce tragique incident.

