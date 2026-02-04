Madagascar: Incubation d'entreprise - L'agribusiness en tête de liste

4 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

L'importance des Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat (SAE) a été mise en évidence durant la deuxième édition du Village des SAE.

Le domaine de l'agribusiness concentre actuellement les activités des Structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat (SAE). Du moins, auprès des 35 structures qui constituent le réseau Madagascar SAE, si l'on s'en tient aux explications de Tandrify, président dudit réseau, en marge du lancement de la deuxième édition du Village des Structures d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat, qui se tient actuellement à Antaninarenina.

Cette place de l'agribusiness dans le top trois des domaines accompagnés, incubés, tient au fait que la majeure partie des initiatives d'accompagnement à l'entrepreneuriat émane d'acteurs publics ou de programmes de bailleurs. Et actuellement, « celles-ci s'orientent plus vers le domaine de l'agribusiness », précise le président du réseau MaSAE.

Opportunité

La tendance est donc tributaire des programmes de bailleurs. Et dans cette même logique, le domaine de la tech occupe la seconde place des projets d'entreprise les plus incubés. Suivi de près par l'industrie culturelle et créative (ICC), qui ferme la marche du podium.

Par ailleurs, le Village des Structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat (SAE), qui a lieu actuellement, constitue une opportunité d'en apprendre plus sur l'écosystème entrepreneurial à Madagascar. Et surtout sur les enjeux que représente l'accompagnement entrepreneurial pour le développement durable de Madagascar.

