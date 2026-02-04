Ile Maurice: Les associations caritatives officiellement installées à Grand-Bassin

À l'approche du pèlerinage de Maha Shivaratri, plus d'une cinquantaine d'associations caritatives, incluant des équipes de premiers secours, ont reçu leur emplacement officiel pour opérer à Grand-Bassin. La cérémonie s'est tenue ce mercredi dans les locaux du ministère des Infrastructures nationales.

S'adressant aux représentants des associations, le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, intervenant au nom du Task Force présidé par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a mis l'accent sur les mesures de sécurité à respecter durant l'événement. Il a notamment rappelé qu'il est impératif que chaque tente soit équipée d'un extincteur, afin de prévenir tout risque d'incendie.

Le ministre a également insisté sur le strict respect des règles d'hygiène et des précautions sanitaires. Avec la chaleur et des conditions climatiques parfois éprouvantes, les risques de contamination peuvent être accrus, d'où l'importance d'une vigilance constante.

Enfin, Ajay Gunness a précisé que les installations attribuées aux associations doivent être utilisées exclusivement pour la distribution de boissons et de nourriture aux pèlerins, et en aucun cas comme espaces de stationnement pour des véhicules. Ces consignes visent à garantir la sécurité, l'ordre et le bon déroulement du pèlerinage.