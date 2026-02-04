Ile Maurice: Paiements digitaux - Miser sur l'innovation et la sécurité

La transformation du paysage des paiements est au coeur des priorités de la Banque de Maurice, dans un contexte de digitalisation accélérée de l'économie mondiale. C'est le message central livré par la gouverneure de la Banque de Maurice, Priscilla Muthoora Thakoor lors d'un workshop, tenu le 30 janvier, consacré aux paiements digitaux, réunissant régulateurs, institutions financières et acteurs du secteur technologique.

Selon la gouverneure, les systèmes de paiement ont toujours évolué en parallèle des avancées technologiques, avec pour objectifs constants l'amélioration de l'expérience client et l'efficacité des transactions. Aujourd'hui, insiste-t-elle, les innovations en matière de paiement doivent également répondre à des impératifs de confiance, de sécurité et d'inclusion financière.

«Le système de paiement est le véritable système sanguin d'une économie», rappelle la patronne de la BoM, en mettant en avant le rôle des banques centrales dans la mise en place d'infrastructures robustes, capables de soutenir l'innovation tout en préservant la stabilité monétaire et financière. Face à une économie mondiale de plus en plus interconnectée et digitalisée, les infrastructures de paiement doivent être à la fois adaptables, résilientes et évolutives.

La gouverneure a replacé l'action de la Banque de Maurice dans le cadre du Roadmap for Enhancing Cross-border Payments endossé par le G20 en 2020, qui vise à rendre les paiements transfrontaliers plus rapides, moins coûteux, plus transparents et plus inclusifs. Elle a également rappelé l'impulsion donnée sous la présidence indienne du G20 en faveur du développement des infrastructures publiques numériques au service d'une croissance durable.

Sur le plan domestique, la Banque de Maurice poursuit la modernisation de l'écosystème des paiements, notamment à travers la mise en place du Know-Your Customer System (KYC), qui facilite l'onboarding digital des clients, améliore la conformité réglementaire et renforce la lutte contre la fraude. Le pays est ainsi passé progressivement d'un système largement basé sur le cash et les chèques à des paiements dématérialisés accessibles par un simple geste ou clic.

La gouverneure a toutefois mis en garde contre les défis émergents, notamment la fragmentation croissante des systèmes de paiement, l'essor des stablecoins et les risques associés à la cybersécurité. Dans ce contexte, la Banque de Maurice renforce son cadre réglementaire et ses capacités de supervision, avec l'appui du FMI, et explore l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la détection proactive des fraudes.

Moment fort évoqué lors du workshop en présence du haut-commissaire indien, Anurag Srivastav : le lancement, en février 2024, du partenariat UPI-RuPay entre Maurice et l'Inde, premier accord bilatéral de paiements transfrontaliers pour le pays. Ce projet ouvre la voie à une interopérabilité accrue et, à terme, à des transferts peer-to-peer via un futur UPI Global Hub.