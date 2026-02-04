Ile Maurice: Le syndicat des policiers allume les gyrophares

La Sunday Allowance continue de faire des vagues dans la fonction publique, alors que le rapport 2026 du PRB se met en place. Dans une lettre adressée au High Powered Committee, la Police Fighters Union (PFU) plaide pour la protection de la rémunération majorée accordée aux policiers travaillant en shift ou en roster le dimanche.

Ces derniers doivent assurer un service continu, sept jours sur sept, y compris les dimanches et jours fériés, quelles que soient leurs contraintes personnelles ou familiales. Pour la PFU, cela fait du dimanche un temps de travail exceptionnel et socialement disruptif, qui doit continuer à donner lieu à une compensation renforcée.

L'argument central reste toutefois juridique : la Public Holidays Act de 1968 proclame le dimanche comme jour férié, et tout travail effectué ce jourlà est, en droit, assimilé à du travail un jour férié, indépendamment des schémas de service, rosters ou modèles de déploiement. Le syndicat juge donc intenable toute tentative de banalisation du travail dominical.

Sur le plan administratif, la PFU s'appuie sur la Circular Letter No. 25 of 2024 (19 avril 2024), qui rappelle l'approbation gouvernementale, avec effet au 1er janvier 2024, d'une allocation équivalente à deux fois le taux journalier pour le travail du dimanche des agents en shift/roster, avec une application uniforme dans tout le service public.

Selon le syndicat, ce précédent a créé une attente légitime de continuité. La controverse naît d'un passage du rapport PRB 2026 (paragraphe 16.5.37), qui qualifie le dimanche de «normal shift/ roster» en raison du style de travail, sauf lorsqu'il coïncide avec un jour férié proclamé. La PFU y voit une incohérence, puisque le dimanche est déjà légalement un jour férié, et met en garde contre une confusion et une inégalité de traitement. Le syndicat demande enfin au comité de clarifier l'interprétation du PRB et de garantir une compensation au taux des jours fériés, ou au double du taux journalier, appliquée uniformément.