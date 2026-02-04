Madagascar: Dream Team Foot Mada - Deux entraîneurs portugais pour une formation d'exception à Madagascar

Fondée par des parents passionnés, Dream Team Foot Mada organise du 12 au 21 février une semaine exceptionnelle : formation certifiante pour entraîneurs et stage intensif pour jeunes joueurs, animés par deux coachs lusitaniens de renom. Objectif : préparer les talents pour l'Iber Cup Portugal et la Gothia Cup Suède.

L'école de football Dream Team Foot Mada, fondée en 2023 par des parents passionnés, s'apprête à vivre un moment historique. Du 12 au 21 février, deux coachs professionnels portugais animeront une formation et un stage inédits : Guilherme Farinha (diplôme FIFA A-Pro) et Rui Fernandes (licence UEFA C).

Le programme se divise en deux volets. D'abord, du 12 au 15 février, une session intensive pour entraîneurs, au terrain synthétique de Betongolo, mêlant théorie et pratique. Ensuite, place aux joueurs : du 16 au 18 février, une ouverture exceptionnelle à tous les jeunes talents extérieurs au club, puis du 19 au 21 février pour les pensionnaires de Dream Team, au complexe sportif « Sport » d'Ambatolampy Tsimahafotsy.

« Nous voulons partager cette opportunité avec tout le football malgache », souligne le responsable du club. « Chez nous, on ne forme pas seulement des footballeurs : on éduque des citoyens modernes ».

Dans une vidéo motivante, Rui Fernandes affirme : « Nous sommes très excités à l'idée de venir à Madagascar. C'est une grande chance pour nous et pour les joueurs. Nous arriverons le 12 février, prêts à travailler dur, transmettre nos connaissances et, pourquoi pas, bâtir un partenariat durable ».

Ce projet ambitieux découle directement de la belle aventure à la Gothia Cup en juillet dernier. La performance des joueurs et la mobilisation des parents ont concrétisé l'arrivée de ces experts européens.

Outre la formation, le stage inclura des détections pour repérer les talents en vue des prochaines échéances internationales : l'Iber Cup au Portugal (29 juin - 5 juillet) et une seconde participation à la Gothia Cup en Suède (12-18 juillet). Des certificats officiels seront remis en fin de stage. Une semaine qui pourrait marquer un tournant pour le développement du football jeune à Madagascar.