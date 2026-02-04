Afrique: Gabon - Le Club Afrique Développement catalyse les échanges intra-africains

Le Vice-Président de la République du Gabon, Alexandre Barro Chambrier a présidé le 29 janvier la 44e mission multisectorielle du Club Afrique Développement (Cad) du groupe Attijariwafa bank organisée avec l'Union Gabonaise de Banque (Ugb) autour du thème « Gabon, terre d'opportunités ».Selon un communiqué de presse, cette rencontre d'envergure a réuni plus de 300 décideurs économiques et institutionnels de 11 pays africains, marquant un nouveau jalon dans le développement des échanges économiques intra-africains.

Les délégations d'entreprises et de représentants institutionnels venues du Cameroun, de la République du Congo, de Côte d'Ivoire, d'Egypte, du Mali, du Maroc, de Mauritanie, du Sénégal, du Tchad et de la Tunisie ont été accompagnées des représentants des filiales du groupe Attijariwafa bank présentes dans chaque pays.

Mohamed EL Ghazi, Directeur général de la Société Ivoirienne de Banque et Rachid El Bouzidi, Directeur général de Cbao Sénégal ont respectivement conduit les délégations de chefs d'entreprises de Côte d'Ivoire et du Sénégal. Les autres délégations ont été encadrées par les équipes des différentes filiales du Groupe, à savoir : Scb Cameroun, Crédit du Congo, la Banque Internationale pour le Mali (Bim. S.A), Attijariwafa bank Maroc, Attijari bank Tchad et Attijari bank Tunisie.

Le communiqué renseigne qu'un Marché de l'investissement en Afrique centrale, inauguré par le Vice-Président de la République du Gabon, a réuni l'Anpi (Agence nationale de promotion des investissements), la Gez Nkok (Zone économique spéciale), l'UGgb, le Crédit du Congo, Scb Cameroun et Attijari bank Tchad. Initiative particulièrement appréciée, les participants ont pu accéder aux informations sur les opportunités d'investissements dans la zone Cemac et approfondir les échanges avec les institutions.

La conférence autour du thème « Gabon, terre d'opportunités » a connu la participation d'éminentes personnalités, notamment Mark Alexandre Doumba, Ministre de l'Economie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation et Mme Zenaba Gninga Chaning, Ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des Pme-Pmi, aux côtés de Larbi Allabouch, Directeur général de l'Ugb et Mme Mouna Kadiri, Directrice du Club Afrique Développement.

L'intervention de Ghislain Moanza Mboma, Directeur général de l'Anpi (Agence nationale de promotion des investissements) a permis d'éclairer l'auditoire sur l'envergure des opportunités que présente le Gabon dans plusieurs secteurs clés.