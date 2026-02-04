Sénégal: Jean Amédé Diatta - « La direction des Bourses va faire en sorte que le calendrier académique de l'étudiant corresponde au calendrier de paiement »

4 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Ce mardi 3 février 2025, Jean Amédé Diatta, directeur des Bourses, a fait face à la presse après un atelier de deux jours sur la réflexion concernant la définition d'une nouvelle politique nationale de bourses d'études et la révision du décret 2012-963 du 12 août 2014 portant attribution des allocations d'études dans l'enseignement supérieur. Il en a profité pour faire une annonce : l'alignement du paiement sur le calendrier académique.

Pour Jean Amédé Diatta, cela devrait régler plusieurs problèmes. « La direction des Bourses va faire en sorte que le calendrier académique de l'étudiant corresponde au calendrier de paiement. Donc, il ne faut pas que les étudiants s'attendent à avoir le même calendrier de paiement. Désormais, l'étudiant qui s'inscrit en janvier est payé à partir de ce mois, parce que c'est à ce moment qu'il devient étudiant puisque le certificat de scolarité prédispose pour le présent et l'avenir et ne peut rétroagir », assure-t-il.

Par ailleurs, il tient à rassurer les étudiants : chacun recevra quoi qu'il arrive ses 12 mois d'allocation. « La conséquence directe d'une telle décision est que les étudiants recevront des mensualités sur douze mois et que le rappel, dans ce cas de figure, ne sera pas possible », souligne-t-il. Toutefois, cela ne concernera pas les primo-entrants. Pour ceux qui viennent d'avoir leur BAC, la Commission d'attribution des bourses siègera au mois de février 2026 pour statuer sur leur cas.

