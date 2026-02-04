Une de l'enceinte de l'Université Amadou Mahtar Mbow, inaugurée le 1er Décembre 2022 à Diamniadio (Archive)

La Fondation Amadou Mahtar Mbow a officiellement lancé un appel à candidatures pour le Prix Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes, une initiative phare destinée à promouvoir et valoriser les connaissances africaines traditionnelles dans le domaine de la santé humaine.

Organisé tous les deux ans sous forme de concours, ce prix d’excellence s’inscrit pleinement dans la vision du Professeur Amadou Mahtar Mbow, qui prônait une approche scientifique rigoureuse des savoirs endogènes africains tout en veillant à la préservation du patrimoine culturel et naturel du continent.

Le Prix récompense des travaux remarquables menés en Afrique dans le champ des savoirs endogènes appliqués à la santé humaine, en cohérence avec l’approche « One Health », qui reconnaît l’interdépendance entre la santé humaine, animale, végétale et environnementale.

Le Prix Amadou Mahtar Mbow comprend deux niveaux de distinction. Le Prix d’encouragement est destiné à soutenir des travaux en cours présentant un fort potentiel, notamment des thèses, des projets de développement de produits ou de procédés innovants. Le Prix Amadou Mahtar Mbow distingue des travaux achevés ayant produit des résultats concrets, probants et exploitables.

Le concours s’adresse à trois grandes catégories d’acteurs exerçant en Afrique : les chercheurs et universitaires dans la catégorie académique, les institutions et entreprises pharmaceutiques dans la catégorie institutionnelle, ainsi que les praticiens et détenteurs de savoirs traditionnels dans la catégorie traditionnelle.

Au-delà de la reconnaissance scientifique et institutionnelle, le Prix Amadou Mahtar Mbow vise à encourager la recherche, la valorisation et l’exploitation des savoirs endogènes africains, contribuant ainsi de manière tangible à l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des populations africaines.

Par cette initiative, la Fondation réaffirme son engagement en faveur d’une science enracinée dans les réalités africaines, au service du développement durable et de la souveraineté sanitaire du continent.