Sénégal: Oguzhan Yükseloglu membre du conseil exécutif du conseil d'Affaires Turquie-Sénégal - « Booster les relations commerciales entre les deux pays »

Membre de l'équipe dirigeante de Raff military textile, une entreprise opérant principalement dans les domaines du textile militaire, Oğuzhan Yükseloğlu vient d'être nommé membre du Conseil exécutif du Conseil d'Affaires Türkiye-Sénégal au sein du Conseil des relations économiques extérieures de la Türkiye (Deik). Pour bien réussir sa mission, il ambitionne de mettre en oeuvre son expérience acquise dans le secteur privé africain et les mécanismes institutionnels de la diplomatie économique turque.

Nommé récemment membre du Conseil exécutif du Conseil d'Affaires Türkiye-Sénégal au sein du Conseil des relations économiques extérieures de la Türkiye (Deik), Oğuzhan Yükseloğlu compte contribuer activement au renforcement des rapports commerciaux entre les deux pays.

Membre de l'équipe dirigeante de Raff military textile, une entreprise opérant principalement dans les domaines du textile militaire, de la sécurité et des textiles techniques, Oğuzhan Yükseloğlu explique, dans un entretien avec « Le Soleil », que le Conseil des relations économiques extérieures de la Türkiye ou le Deik (Foreign economic relations board of Türkiye), principale institution turque chargée de la diplomatie économique du secteur privé, représente ce secteur à l'international et oeuvre au développement des relations commerciales, à la promotion des investissements et à la création de partenariats économiques durables entre la Türkiye et les autres pays.

« Au sein du Deik, les Conseils d'affaires (Business councils) jouent un rôle central dans le renforcement des relations économiques bilatérales. Ces structures agissent comme une plateforme reliant le secteur privé aux mécanismes de la diplomatie économique et visent notamment à accroître le volume des échanges commerciaux bilatéraux et à encourager des partenariats stratégiques dans des secteurs clés.

Ces Business councils ont aussi pour rôle de faciliter les réseaux B2B entre les communautés d'affaires et de représenter le secteur privé turc lors de délégations économiques et diplomatiques de haut niveau », informe Oğuzhan Yükseloğlu. D'après lui, le Conseil exécutif du Conseil d'affaires Türkiye-Sénégal contribue activement au renforcement des relations commerciales entre les deux pays, à la promotion de coopérations durables entre les entreprises et à la création de nouvelles opportunités économiques entre les deux États.

« Mon rôle au sein du Deik me permettra de combiner mon expérience du secteur privé africain avec les mécanismes institutionnels de la diplomatie économique turque. Je ferai de cette nomination un levier stratégique pour le développement des relations économiques entre la Türkiye et le Sénégal », ambitionne-t-il. Tel que susmentionné, Oğuzhan Yükseloğlu occupe un poste de direction au sein de Raff military textile, une entreprise turque disposant de plusieurs décennies d'expérience et active depuis de nombreuses années sur le continent africain, particulièrement en Afrique de l'Ouest.