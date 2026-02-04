Sénégal: Démantèlement d'un réseau de fraude au sein d'une représentation diplomatique

La Police nationale informe que le Commissariat d'arrondissement de Plateau a démantelé « un réseau impliqué dans une affaire de vol, association de malfaiteurs, retrait frauduleux, et faux et usage de faux en écriture ».

Cette opération fait suite à une plainte déposée le 23 janvier 2026 par une ambassade au Sénégal pour le vol de plusieurs chèques. « L'enquête a révélé le vol initial de cinq chèques, dont quatre ont été encaissés pour un montant total de 3 362 700 FCFA. Après vérification auprès de l'établissement bancaire, il est apparu que les signatures et les cachets avaient été falsifiés. Par la suite, la disparition d'un chéquier de 50 feuillets a été constatée dans le bureau du Chancelier, avec un retrait supplémentaire de 820 300 FCFA », détaille la Police sur Facebook.

Par la suite, l'exploitation des images de vidéosurveillance a permis aux enquêteurs d'identifier un comportement suspect de la part d'un agent de l'ambassade. « Interpellé et confronté aux preuves, ce dernier a avoué les faits. Fort de ses compétences en infographie, il falsifiait les documents sur son ordinateur. Pour les retraits, il sollicitait des complices munis de cartes nationales d'identité (CNI), rémunérés à hauteur de 100 000 FCFA par opération », raconte la Police.