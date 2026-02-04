Sénégal: Watford - Première titularisation depuis 4 mois, Nampalys Mendy marque des points

Ce mardi 3 février 2025, Nampalys Mendy a retrouvé les joies d'une titularisation pour la première fois depuis quatre mois avec Watford. Solide, le Sénégalais a marqué des points aux yeux de son entraîneur.

Lors du match nul 0-0 de Watford sur la pelouse de Hull City, lors de la 26e journée de Championship (D2 anglaise), Nampalys Mendy a été impérial. Titulaire pour la première fois depuis quatre mois, Charlie Daniels, qui a décidé de miser sur le champion d'Afrique 2021, n'a pas été déçu. « Mendy est entré dans l'équipe et je l'ai trouvé excellent ce soir », a-t-il dit après le match. Le Sénégalais, solide dans la récupération, a aussi été impérial dans la sortie des ballons.

L'entraîneur intérimaire de Watford est allé plus en détail. « Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup joué, entrer dans l'équipe et jouer à ce niveau-là, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Il est arrivé, je n'avais pas vu énormément de lui auparavant, donc je ne pouvais me baser que sur ce que j'ai observé. Nous lui avons accordé beaucoup de confiance et il a montré pourquoi c'est un top joueur. » Nampalys Mendy, qui a joué l'intégralité du match, pourrait donc enchaîner dans les prochaines semaines. Une occasion pour lui de postuler à une place dans le groupe de Pape Thiaw pour la Coupe du monde 2026.