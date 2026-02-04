Sénégal: Rennes - Habib Beye remobilise ses troupes

L'année 2026 commence mal pour le Stade Rennais. Après deux revers en championnat, dont un 0-4 le weekend dernier contre Monaco, les Bretons ont chuté 0-3 contre l'Olympique de Marseille ce mardi 03 février 2025 en 1/8e de finale de la Coupe de France.

Cette troisième défaite de suite alarme Habib Beye. Le coach rennais a déploré la fragilité défensive de son équipe, qui a pris 9 buts sur les trois dernières rencontres. «Si on prend autant de buts c'est qu'on fait des erreurs. Dans des matchs comme celui-ci, on ne peut pas se permettre de les faire», diagnostique Habib Beye au micro de beIN Sports.

L'ancien international sénégalais poursuit. «Dans ces situations-là, on ne peut pas espérer gagner, poursuit le coach, tout de même satisfait du contenu de son équipe. Je suis fier de ce qu'ils ont produit dans le jeu. C'est sévère mais c'est la réalité du foot (...) On est 6e en championnat. Il faut aller chercher des points à Lens, ça sera difficile mais il faut s'appuyer sur ce qu'on a fait dans le jeu et ne pas commettre de grosses erreurs». Pour se relever, Habib Beye et les siens auront du lourd sur leur chemin puisque les deux prochains matchs seront contre Lens (2e) et le PSG (1er) en Ligue 1.