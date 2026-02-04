Sénégal: Starlink désormais disponible au Sénégal!

4 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

Elon Musk a annoncé sur X que Starlink est désormais disponible au Sénégal, ce mercredi aux premières heures de la matinée. Sur le site officiel de Starlink, le Sénégal apparaît également sur la liste des pays en bleu, signe que le réseau satellitaire y est désormais opérationnel.

Starlink fournit un accès Internet à haut débit et à faible latence, avec un taux de disponibilité moyen supérieur à 99,9 % et une connectivité fiable à l'échelle mondiale. Conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes, Starlink est un fournisseur d'accès à Internet par satellite développé par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk.

En décembre dernier, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, indiquait à l'Assemblée nationale que la connexion satellitaire serait déployée au Sénégal. « Cette initiative repose sur un mix technologique destiné à couvrir l'ensemble du territoire national, y compris les localités les plus reculées, d'ici la fin de l'année 2026 », avait-il déclaré.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.