Sénégal: Starlink désormais disponible au Sénégal!

Elon Musk a annoncé sur X que Starlink est désormais disponible au Sénégal, ce mercredi aux premières heures de la matinée. Sur le site officiel de Starlink, le Sénégal apparaît également sur la liste des pays en bleu, signe que le réseau satellitaire y est désormais opérationnel.

Starlink fournit un accès Internet à haut débit et à faible latence, avec un taux de disponibilité moyen supérieur à 99,9 % et une connectivité fiable à l'échelle mondiale. Conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes, Starlink est un fournisseur d'accès à Internet par satellite développé par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk.

En décembre dernier, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, indiquait à l'Assemblée nationale que la connexion satellitaire serait déployée au Sénégal. « Cette initiative repose sur un mix technologique destiné à couvrir l'ensemble du territoire national, y compris les localités les plus reculées, d'ici la fin de l'année 2026 », avait-il déclaré.