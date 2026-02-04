Afrique: 3 questions à...Sangafowa-Coulibaly - « Le moment est venu pour l'Afrique de transformer localement ses ressources naturelles »

interview

Quelle est votre appréciation de ce sommet sur l'énergie ?

« J'ai pu écouter les différentes interventions d'intérêt. Nous participions à ce sommet à double titre. D'abord, en tant que ministre en charge des Mines, du Pétrole et de l'Energie de Côte d'Ivoire, mais aussi en tant que président de l'organisation des pays africains producteurs de pétrole. Ce sommet international qui est à sa neuvième édition a abordé un thème vraiment axé sur le futur. Comment pouvons-nous sécuriser notre approvisionnement en énergie pour un futur partagé ?

De tout ce qui a été dit, nous venons à la même conclusion, à savoir que le moment est venu pour le continent africain, qui regorge de ressources naturelles, de transformer localement nos ressources naturelles pour nos besoins d'énergie et d'arrêter d'exporter l'énergie.

Comment y arriver ?

Cela n'est possible que si nous avons le bénéfice du savoir-faire et du financement. En ce qui concerne le savoir-faire, nous avons fait beaucoup de progrès. Il ne reste que la question du financement.

C'est pour cela que nous considérons qu'en créant la Banque africaine de l'énergie, elle va contribuer à changer la donne, à faire en sorte que l'Afrique puisse assurer son autonomie en matière de production d'énergie pour faire face à son besoin de développement.

On vous a vu et vous vous êtes battu pour la mise en place de cette banque, tout le monde a salué ce projet...

C'est la preuve qu'on est tous d'accord. Si nous voulons être autonomes, il nous faut nous baser sur nos propres ressources financières. Cette banque, je peux vous dire qu'une fois qu'elle sera lancée, elle va très vite atteindre sa vitesse de croisière parce que nous avons d'autres pays africains et non africains qui veulent nous rejoindre. Ils sont prêts à apporter des financements à notre institution.