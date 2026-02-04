Niger - Un correspondant de la Deutsche Welle arrêté à Niamey

29 Janvier 2026
International Federation of Journalists (Brussels)
communiqué de presse

La 15 janvier, la DW a publié sur son site web un reportage rédigé par M. Tawasa en langue locale Haoussa, qui met en avant des dizaines de migrants et de réfugiés nigériens - y compris des femmes et des enfants - trouvant refuge dans des cimetières et des bâtiments abandonnés au Niger. Le 23 janvier, le journaliste était placé en état d'arrestation. Les charges retenues contre lui n'ont pas été divulguées.

La directrice des programmes de la DW, Nadja Scholz, a réagi à la situation du correspondant Gazali Abdou Tasawa : « Nous sommes très préoccupés par l'arrestation de notre collègue de longue date et nous exigeons sa libération immédiate. Il faut pouvoir garantir à nos collaborateurs un exercice libre de leur travail journalistique, sans intimidation. »

Elle a en outre confirmé que la DW a fait appel à une assistance juridique et reste en contact avec les proches de M. Tasawa.

Le Secrétaire général de la FIJ, Anthony Bellanger, a qualifié l'arrestation du correspondant d'injustifiée et a affirmé qu'elle constitue un acte d'intimidation mené par les autorités nigériennes dans le but d'empêcher les journalistes d'exposer la vérité. Il a déclaré : « M. Tawasa n'a commis aucun crime. Il n'a fait que montrer la détresse des migrants et des réfugiés nigériens qui vivent dans des conditions hostiles. Il est d'intérêt public d'informer sur la situation des migrants au Niger, ce qui répond au droit public à l'information. L'agression commise sur la personne de Gazali Abdou Tasawa est totalement inacceptable et il doit être relâché immédiatement. »

