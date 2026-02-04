Cote d'Ivoire: Adzopé - Un nourrisson tué au quartier Château

4 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Epiphanie N'guessan

La région de La Mé a été le théâtre d'un drame tragique qui a suscité peur et émoi au sein de la population, le mardi 3 février 2026.

Un homme âgé de 31 ans, souffrant de troubles mentaux, a été interpellé par les forces de sécurité après avoir mortellement agressé un nourrisson d'un peu plus d'un mois au quartier Château, dans la ville d'Adzopé.

Alertés par les riverains, les sapeurs-pompiers civils se sont rendus sur les lieux où ils ont découvert le corps sans vie du bébé, ainsi que le présumé auteur de l'agression, grièvement blessé. La mère de l'enfant, également présente, a pu être secourue et prise en charge.

Les causes exactes de ce drame demeurent pour l'heure inconnues. Quant au suspect, il a été évacué à l'Établissement Public Hospitalier Régional (EPHR) de la Mé, avant d'être transféré dans la soirée à l'hôpital psychiatrique de Bingerville pour une prise en charge spécialisée.

