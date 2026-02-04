Cote d'Ivoire: Alépé/Action sociale - Le Groupe des épouses et époux des ambassadeurs fait don à l'EPP Kouakro

Le Groupe des Épouses et Époux des Chefs de Missions Diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire (GECMD-CI) a, une fois de plus, posé un acte de solidarité en faveur des populations rurales. Conduit par sa présidente, Son Excellence Madame Suhad Belliard, épouse de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, le groupement a procédé à une remise de dons en vivres et non-vivres à l'École primaire publique (EPP) de Kouakro.

La cérémonie s'est tenue le mardi 3 février 2026 dans cette localité située dans la sous-préfecture d'Allosso, à 36 kilomètres d'Alépé et à environ 100 kilomètres d'Abidjan.

Cette rencontre solennelle a enregistré la participation des épouses des ambassadeurs de Jordanie, de Djibouti, de Russie, de Tunisie et de la République démocratique du Congo (RDC). Elle s'est déroulée en présence des autorités coutumières, des guides religieux, des parents d'élèves ainsi que de nombreux enfants venus témoigner leur reconnaissance aux donateurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les dons remis comprenaient notamment des pâtes alimentaires, de l'huile, du savon et des boîtes de tomates. Ces appuis visent à améliorer les conditions de vie des écoliers et à soutenir les familles de la communauté locale. À travers ce geste, le GECMD-CI entend contribuer au bien-être des enfants et renforcer les efforts de développement à la base.

Prenant la parole, Madame Suhad Belliard a rappelé l'attachement du groupe à Kouakro :

« Nous sommes venus une première fois en 2020 pour réaliser un forage d'eau. En 2025, nous avons offert du matériel scolaire, deux broyeuses pour les groupements de femmes ainsi que des bâches et des chaises pour la chefferie. Aujourd'hui, nous revenons avec des vivres pour soutenir les populations », a-t-elle expliqué.

La journée a également été marquée par une visite guidée de l'école et des installations communautaires, notamment la pompe hydraulique villageoise ainsi que les broyeuses mises à la disposition des femmes. En signe de gratitude, les populations ont offert des présents symboliques à leurs hôtes.

Débutée par des libations et des prières, la cérémonie s'est poursuivie dans une ambiance festive, ponctuée de danses et de chants traditionnels, traduisant la joie et l'espoir suscités par cette initiative.

Visiblement ému, le directeur de l'EPP Kouakro, Yoro Parfait, a exprimé sa profonde reconnaissance au GECMD-CI pour cet élan de générosité, qui vient renforcer les efforts quotidiens des communautés locales en faveur de l'éducation et du développement.

Par cette action, le GECMD-CI réaffirme son engagement à œuvrer durablement pour le bien-être des populations ivoiriennes, en particulier les plus vulnérables.