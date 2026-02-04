Afrique de l'Ouest: Diplomatie/Ambassade du pays au Nigeria et auprès de la CEDEAO - Une représentation pour un engagement fort dans la sous-région

En dépit de son agenda chargé, en tant que président en exercice du Conseil des ministres de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole (Appo), le ministre Sangafowa-Coulibaly a sacrifié de son temps, le lundi 2 février, pour rendre visite au représentant diplomatique de son pays près de la République fédérale du Nigeria, Traoré Kalilou.

Entouré de ses collaborateurs, celui-ci a conduit une visite guidée des locaux de la chancellerie (la nouvelle, inaugurée, le 11 décembre 2021, à Abuja). Bâti sur une superficie de 8130 m2, ce complexe diplomatique comprend un édifice imposant de deux niveaux abritant de nombreux bureaux dont celui réservé au Président de la République.

Un hall savamment décoré aux couleurs ivoiriennes avec des images et objets d'art rappelant la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. Sont également affichées les photos des 10 différents ambassadeurs qui ont été accrédités au Nigeria, entre autres, le roi des Nzima et actuel président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels (Cnrct), Awoulae Amon Paul Désiré-Tanoé (1982-1991). Ainsi que la seule femme, Touré Maman Koné (2012-2020). Traoré Kalilou est le onzième et actuel représentant diplomatique de la Côte d'Ivoire au Nigeria depuis février 2020.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce complexe diplomatique moderne, voulu par les autorités ivoiriennes pour améliorer les conditions de travail diplomatique et le rayonnement du pays, vise donc à renforcer les relations bilatérales et à accroître la visibilité ivoirienne auprès du Nigeria et de la Cedeao.

« Nous avons comme principales missions la coopération bilatérale, la représentation permanente auprès de la Cedeao, les relations avec les missions diplomatiques et techniques accréditées en Côte d'Ivoire et résidant au Nigeria, la mission consulaire et le soutien à la communauté ivoirienne vivant au Nigeria », explique Traoré Kalilou.

La diaspora ivoirienne au Nigeria est forte d'environ 3000 âmes opérant dans divers secteurs d'activité (des cadres dans des institutions internationales, des commerçants, des étudiants...).

A l'actif de l'équipe diplomate conduite par Traoré Kalilou, l'on note l'organisation de la 3e session de la Grande Commission mixte Côte d'Ivoire- Nigeria et suivi de la mise en oeuvre des accords ; l'étude prospective et stratégique de coopération économique entre les deux pays ; l'étude d'une ligne maritime Abidjan-Lagos ; l'organisation de promotion du Pnd et des investissements privés au Nigeria, des voyages et rencontres d'affaires entre les Ivoiriens et Nigérians ; la promotion et l'organisation de voyages touristiques entre les deux pays.

L'ambassadeur précise aussi l'appui constant à la communauté ivoirienne au Nigeria à travers la mise en place des ateliers de couture, des fonds de solidarité, etc.

En perspective, Traoré Kalilou envisage l'ouverture d'un bureau annexe à Lagos pour les questions consulaires et économiques, la modernisation de la délivrance des documents consulaires, l'appui aux projets de la diaspora ivoirienne, le renforcement de la coopération en matière de défense et sécurité.

Il veut également faire un suivi accru de la mise en oeuvre de l'Accord relatif à la livraison du pétrole brut à la Côte d'Ivoire ainsi que des projets intégrateurs comme l'autoroute Abidjan-Lagos, l'interconnexion électrique et gazière. Des engagements forts pour faire rayonner davantage la Côte d'Ivoire en terre nigériane et dans la sous-région.