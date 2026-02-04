Sénégal: Kaolack - Indemnisation agricole - Plus de 3 millions FCFA versés aux producteurs de la zone centre

Dans le cadre de ses liens de partenariat avec l'Agropole centre, la compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal (CNAAS) a procédé à la distribution d'une enveloppe de plus de 3 millions au titre des indemnisations destinées aux producteurs de la zone centre (Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel).

Cette opération s'est tenue à l'occasion d'un atelier de partages et tirage du bilan des activités menées en amont lors de la précédente saison, organisée hier, mardi 3 février à Kaolack, dans le cadre du partenariat entre la CNAAS et le projet Agropole Centre.

Inscrite dans la durée afin de faciliter l'accès des producteurs à l'assurance agricole et de sécuriser leurs productions, leurs revenus et leurs infrastructures de production, cette opération d'indemnisation répond à la volonté conjointe du projet Agropole Centre et de son partenaire, la CNAAS, de mieux encadrer le programme de production des semences prébase. Ce programme est mis en oeuvre dans le cadre du partenariat établi entre le service technique belge « Enabel » et le projet Agropole Centre.

Cette initiative vise, à terme, à fournir en qualité et en quantité suffisantes les matières premières nécessaires à certaines filières prioritaires de l'Agropole, notamment les céréales et l'arachide, dans le but d'asseoir une transformation agro-industrielle durable. Le projet Agropole Centre estime que, pour atteindre cet objectif de transformation, il est indispensable de faire face aux défis liés aux changements climatiques. C'est dans cette optique qu'il a fait appel aux services de la CNAAS pour accompagner les producteurs dans la sécurisation de leurs productions, en les indemnisant chaque fois qu'ils subissent des incidents affectant les rendements ou d'autres aléas liés à leurs activités agricoles.

Les travaux de la rencontre ont ainsi porté sur les constats relatifs au déroulement du programme, malgré certains défis enregistrés çà et là sur les rendements, rapidement compensés par le paiement d'indemnités et d'autres commissions grâce à l'intervention de la CNAAS. Devant une quarantaine de producteurs venus des quatre régions concernées, la rencontre a également permis de lever les incompréhensions existantes sur la maîtrise des outils de la CNAAS, mais aussi sur les relations entre les producteurs et leurs partenaires techniques et financiers, notamment la Direction régionale du développement rural (DRDR), les services régionaux de l'agriculture et les banques.

Il convient enfin de souligner que, en matière de gestion des risques agricoles, la CNAAS a assuré une population de plus de 800 000 producteurs actifs dans l'agriculture et l'élevage, ainsi que d'autres acteurs exerçant dans des métiers dérivés de ces deux filières.