Sénégal: Secteur de l'industrie - Le Sénégal veut s'inspirer de l'expérience tunisienne

La deuxième édition du SALMA Dialogue Business Forum se tient depuis hier, mardi 3 février 2026 à Dakar, dans la continuité du succès de l'édition 2025 organisée en Tunisie. Elle a réuni les acteurs économiques d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe afin de transformer le dialogue en actions concrètes et en partenariats durables. Le Forum a accueilli également une importante délégation tunisienne représentant à la fois les secteurs public et privé, illustrant la profondeur du partenariat Tunisie-Sénégal et la volonté partagée de structurer des chaînes de valeur industrielles durables.

L'édition 2026 du Forum met l'accent sur trois secteurs prioritaires, à savoir l'industrie automobile et de la mobilité, à travers le développement de chaînes de valeur transcontinentales, le transfert technologique et des plateformes communes de certification, l'agrobusiness, avec un focus sur la transformation locale à forte valeur ajoutée, l'agriculture intelligente face au climat et le financement du secteur; la biotechnologie comme levier d'innovation dans la santé, l'agriculture durable et la bioéconomie. « Il faut maintenant que les 11% d'échanges que nous avons puissent remonter à 20 voire 50%.

Nous souhaitons que les industriels tunisiens et les industriels sénégalais puissent collaborer maintenant pour co-produire, construire ensemble des usines à Dakar et également au niveau de la Tunisie ». Mais il n'y a pas que ça. La Tunisie a une expérience dans le domaine de l'innovation, de l'automobile, de l'aviation civile, une expérience dont le Sénégal veut s'inspirer », a soutenu Serigne Guèye Diop, ministre de l'Industrie et du commerce.

Par ailleurs, il invite les hommes d'affaires tunisiens à investir au Sénégal dans le secteur extractif, le domaine manufacturier et l'agrobusiness. « Au niveau du Sénégal, nous avons besoin de vos investissements dans 4 domaines précis. Le premier, c'est les industries extractives, le deuxième est le domaine manufacturier, le textile, l'automobile, la pharmacie. Nous lançons un appel donc à vos entreprises de venir investir dans ces domaines. Le troisième c'est le domaine de l'agrobusiness et de l'agroalimentaire où il s'agit de transformer nos fruits et légumes et notre poisson en produits à haute valeur ajoutée. D'une manière générale, tout ce qui touche au secteur tertiaire moderne va intéresser le Sénégal », a lancé le Ministre.