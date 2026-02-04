Sénégal: En visite à l'école de police - Ousmane Sonko exhorte la Police à la construction d'une richesse nationale

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a entamé sa tournée des services de l'administration et des forces de défense et de sécurité par une visite à la Police nationale hier, mardi 3 février 2026. Accompagné du ministre des Forces armées, du ministre des Finances et du Budget et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le chef du Gouvernement saluant l'engagement de la police nationale a appelé celle-ci à travailler pour la construction d'une richesse nationale.

Cette visite a été l'occasion pour les autorités policières de présenter l'organisation, les missions et les perspectives de modernisation de l'institution. De la même manière, le Schéma directeur 2025-2029, considéré comme le principal outil de planification stratégique de la Police nationale, a notamment été exposé. Un document de référence qui vise à renforcer l'efficacité opérationnelle et à aligner l'action policière sur les orientations de la vision nationale « Sénégal 2050 ».

Après un parcours dans plusieurs installations techniques, dont la salle de simulation de scènes de crime, le laboratoire national d'analyses ADN et le Centre national de vidéosurveillance, illustrant les efforts engagés en matière de professionnalisation et de modernisation des méthodes d'enquête, la visite du Premier ministre à l'école de Police s'est poursuivie par une présentation dynamique des capacités opérationnelles de certaines unités spécialisées. Des démonstrations du Groupement mobile d'intervention (GMI) et de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP), unité d'élite créée en 1975, ont mis en évidence le niveau de préparation et de discipline des forces engagées dans le maintien de l'ordre et la lutte contre la criminalité.

Saluant l'engagement des responsables de la Police nationale et l'ensemble des agents pour le rôle important que ces derniers jouent dans la préservation de notre ordre et de notre paix intérieure dans un contexte géopolitique et géostratégique empreint de risques sécuritaires protéiformes, Ousmane Sonko a réitéré l'engagement de son gouvernement à accompagner sans réserve notre police nationale pour une réalisation réussie de ces vastes chantiers. « Nous avons de très hautes ambitions pour la police nationale, pour ses ressources humaines, ses conditions de distance et de travail sans protection », a assuré le PM. Sonko.

Rappelant qu'un pays ne peut pas se construire dans l'égoïsme, la démagogie budgétaire et les manipulations politiciennes, mais plutôt s'édifie méticuleusement dans la rigueur, la discipline, la transparence et l'amour de la patrie, il a exhorté à la Police au travail pour une richesse nationale. « Je lance un appel aux patriotes que vous êtes, oeuvrons tous ensemble à construire d'abord une richesse nationale qui soit endogène et souveraine, à la construire dans la stabilité et le travail le culte du travail, le travail bien fait mais le travail fait au service de la collectivité, travaillons donc à construire cette richesse nationale avant de la redistribuer pour le progrès collectif. C'est la seule voie, la seule, l'unique pour un Sénégal juste et prospère », a déclaré le chef du gouvernement.

Il a également appelé à combattre dans toutes ses formes, la mauvaise gestion, la corruption mais également le détournement de derniers publics. Toute forme de corruption est facteur de sous-développement, a-t-il relevé reprenant les propos de l'Adjudant Amoul Yakaar qu'il érige en exemple : « Un pays en retard est un pays où il y a beaucoup de corruption. »

Il a, par ailleurs, annoncé avoir enjoint le ministre de l'intérieur d'élaborer prochainement une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre, reposant sur la protection des personnes et des biens ainsi que sur le strict respect des droits fondamentaux, rappelant les regrettables évènements meurtriers qui se sont déroulés dans le pays.