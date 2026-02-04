Afrique de l'Ouest: Intégration ouest-africaine - La CEDEAO entre réformes, refondation et spectre de dissolution

À l'initiative du Pencum Warc, un panel s'est tenu hier mardi 3 février au Centre de Recherche Ouest Africain (WARC) autour des perspectives de l'intégration régionale ouest-africaine, dans un contexte marqué par de profondes tensions politiques et institutionnelles. La rencontre intervient à un moment où le Sénégal s'apprête à diriger la Commission de la CEDEAO, organisation sous-régionale aujourd'hui fortement contestée.

Chercheurs, intellectuels et acteurs de la société civile ont interrogé sans détour l'avenir de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, (CEDEAO), oscillant entre l'exigence de réformes, l'option d'une refondation et l'hypothèse de dissolution.

S'exprimant sur le thème « CEDEAO : de réformes à refondation, voire dissolution », Dr Pierre Sané, chercheur en sciences politiques et ancien sous-directeur général de l'UNESCO, a posé une question centrale : « Une institution qui ne remplit plus sa mission doit-elle être maintenue ? » S'appuyant sur des précédents historiques tels que la dissolution de l'OCAM ou de la Société des Nations, il estime légitime de s'interroger sur la pertinence actuelle de la CEDEAO.

Selon lui, le modèle d'intégration en vigueur depuis le traité de Lagos de 1975 repose sur un paradigme libéral fondé sur les marchés, sans véritable base productive ni industrialisation. Une approche qui, dans des économies largement similaires et à dominante extractives, limite de facto, les échanges réels entre États. Dr Sané a également critiqué une CEDEAO dominée par les chefs d'État, dépendante de financements extérieurs et éloignée des peuples, tout en soulignant les contradictions persistantes entre souveraineté des États et injonctions démocratiques, notamment dans la gestion des transitions militaires au Sahel.

De son côté, Dr Mamadou Diallo, docteur d'État en sciences politiques, est revenu sur les conclusions de sa thèse soutenue en 2015 au Brésil et enrichies par son expérience à l'Université de l'intégration latino-américaine. Dans sa communication intitulée « Intégration régionale en Afrique de l'Ouest : opportunités et défis », il a mis l'accent sur les faibles retombées concrètes de l'intégration pour les citoyens. À travers des exemples vécus aux frontières ouest-africaines, il a dénoncé les entraves persistantes à la libre circulation pourtant proclamée.

Procédant à une comparaison avec l'Amérique latine, il a plaidé pour une intégration construite par la base, reposant sur l'éducation, la formation et la cohabitation des jeunesses africaines, afin de déconstruire les préjugés nationaux et de faire émerger une véritable conscience régionale.

Enfin, Dr Alioune Tine, sémiologue et fondateur d'Afrikajom Center, est intervenu sur le thème « La CEDEAO : changer ou périr ». Pour lui, la dissolution pourrait survenir de manière quasi mécanique si l'organisation ne se transforme pas face aux basculements géopolitiques et technologiques en cours. Il a analysé l'impact des sanctions contre certains États, la montée des influences étrangères au Sahel et la guerre informationnelle menée sur les réseaux sociaux, soulignant l'incapacité actuelle de la CEDEAO à y répondre efficacement.

Dr Tine a plaidé pour une refondation inclusive, impliquant la jeunesse et la société civile, un renforcement de l'autonomie de la Commission, ainsi que l'élection des parlementaires communautaires, condition selon lui d'une véritable CEDEAO des peuples.