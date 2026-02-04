Michaël Moukouangui Moukala a remporté ce vendredi 30 janvier 2026 à Cotonou, au Bénin, le 1er Prix du meilleur journaliste en ligne sur les questions environnementales. C'était à l'occasion du 4e Forum annuel du Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l'Environnement (REMAPSEN) dont le Gabon est un pays membre.

Michaël Moukouangui Moukala est Journaliste spécialiste des questions environnementales et Fondateur du média en ligne La Lettre Verte. Il a remporté, à Cotonou, au Bénin, le 1er Prix du meilleur journaliste en ligne sur les questions environnementales.

« Je suis honoré de recevoir ce prix qui confirme l'ancrage de mon engagement pour les questions environnementales au Gabon. C'est l'aboutissement des efforts constants et surtout, la preuve que la spécialisation en tant que levier de différenciation à de beaux jours devant lui. Eu égard aux mutations qui s'opèrent dans notre domaine, il est peut-être temps que les journalistes africains en général et gabonais en particulier opèrent cette transition vers un journalisme de spécialité », a fait savoir Michaël Moukouangui Moukala.

Comme lui, sept autres journalistes originaires du Sénégal, du Mali, du Cameroun, de la Guinée, du Nigéria, du Ghana et du Togo ont été honorés durant le forum. Ces journalistes se sont distingués par leur engagement sur les questions sensibles de la Santé et de l'Environnement.

Les prix sont estampillés de la marque du Docteur Michel Sidibé, ancien directeur exécutif de l'Onusida, actuel directeur de l'Agence africaine du médicament (AMA) et parrain du forum du REMAPSEN. Son engagement en faveur de la santé publique, de l'équité des droits humains et du leadership africain est une source d'inspiration pour les générations et guide les actions collectives.

« Ces prix sont (...) le témoignage de la reconnaissance de la communautéafricaine des médias, à l'égard d'une personnalité, dont l'engagement a permis à l'Afrique de gagner plusieurs combats, notamment la lutte contre la discrimination et la stigmatisation liées au VIH », a fait savoir Youssouf http://Bamba.président du REMAPSEN, mais surtout, ils vise à « encourager la couverture médiatique, liés à la santé et à l'environnement ».

De son côté, le Parrain a exhorté les journalistes à davantage s'engager sur les causes « oubliées » telles que les Maladies Tropicales Négligées (MTN) qui ont constitué le socle des échanges du 4e Forum de Cotonou. « Le combat que vous menez ne consiste pas seulement à créer une plateforme de rencontre où les gens viennent pour se faire plaisir et recevoir des prix, mais c'est surtout pour faire en sorte que l'on puisse être la voix des sans voix », a souligné Docteur Michel Sidibé.

Outre les journalistes, cinq pays dont le Bénin (1er Prix), la Côte d'Ivoire (2e), le Cameroun (3e), le Ghana (4e) et le Togo (5e) ont été récompensés pour leur dynamisme dans la mise en valeur et en lumière des activités du REMAPSEN. Ces distinctions sont un signal lancé à l'endroit des autres pays à faire mieux. Notons que le réseau compte une quarantaine de pays.