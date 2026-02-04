Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - Le CEO présente des opportunités aux étudiants

À l'occasion de la célébration du 5e anniversaire de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN), le 3 février, le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et efficacité énergétique (CEO) a présenté aux étudiants ses opportunités de formation, de recherche et d'insertion professionnelle.

L'UDSN a commémoré ses cinq ans d'existence à travers un forum organisé sur le thème « Le partenariat entre l'Université Denis-Sassou-N'Guesso et le monde du travail ». La délégation du CEO, conduite par sa directrice exécutive, le Dr Maryse Nkoua Ngavouka, a saisi l'opportunité pour mettre en relief cette institution en présentant aux étudiants la multitude de possibilités qu'elle offre.

« Il s'agissait pour nous de partager les différentes opportunités de bourses de recherche et d'emploi au niveau du CEO. Pour avoir un vivier d'experts en matière d'énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, nous devons former. C'est ainsi que le centre intervient non seulement dans la formation des étudiants mais aussi des enseignants-chercheurs », a expliqué le Dr Maryse Nkoua Ngavouka.

Le CEO dispose d'un programme de bourses de recherche destiné aux étudiants en master, post-master et doctorat. Il offre hébergement, allocation mensuelle et accès à un plateau technique de pointe avec un dispositif dédié aux enseignants-chercheurs pour leurs travaux.

« Le programme de bourses du CEO est un programme phare. Nous sommes déjà à la deuxième cohorte. En dehors des bourses de recherche, nous avons un programme des associés qui permet aux enseignants-chercheurs des différentes universités de venir travailler au centre sur les projets précis de recherche », a expliqué la directrice exécutive du CEO.

Ayant pris connaissance des opportunités qu'offre le centre, les étudiants ont salué l'initiative du forum qui, pour eux, leur ouvre de nouvelles perspectives avec des possibilités de stages et de carrières dans les domaines de l'énergie et de la protection de l'environnement. « J'aimerais travailler dans la production de l'énergie et la protection des écosystèmes. Tout ce que nous avons découvert sur le CEO nous donne de nouvelles idées », a déclaré Ephreda Epemba, étudiante en deuxième année de licence, à l'UDSN.

Depuis novembre dernier, le CEO est engagé dans un réseau régional de recherche sur la transition énergétique avec comme but de favoriser la coopération entre les chercheurs d'Afrique centrale.