Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - Le CEO présente des opportunités aux étudiants

4 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

À l'occasion de la célébration du 5e anniversaire de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN), le 3 février, le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et efficacité énergétique (CEO) a présenté aux étudiants ses opportunités de formation, de recherche et d'insertion professionnelle.

L'UDSN a commémoré ses cinq ans d'existence à travers un forum organisé sur le thème « Le partenariat entre l'Université Denis-Sassou-N'Guesso et le monde du travail ». La délégation du CEO, conduite par sa directrice exécutive, le Dr Maryse Nkoua Ngavouka, a saisi l'opportunité pour mettre en relief cette institution en présentant aux étudiants la multitude de possibilités qu'elle offre.

« Il s'agissait pour nous de partager les différentes opportunités de bourses de recherche et d'emploi au niveau du CEO. Pour avoir un vivier d'experts en matière d'énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, nous devons former. C'est ainsi que le centre intervient non seulement dans la formation des étudiants mais aussi des enseignants-chercheurs », a expliqué le Dr Maryse Nkoua Ngavouka.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le CEO dispose d'un programme de bourses de recherche destiné aux étudiants en master, post-master et doctorat. Il offre hébergement, allocation mensuelle et accès à un plateau technique de pointe avec un dispositif dédié aux enseignants-chercheurs pour leurs travaux.

« Le programme de bourses du CEO est un programme phare. Nous sommes déjà à la deuxième cohorte. En dehors des bourses de recherche, nous avons un programme des associés qui permet aux enseignants-chercheurs des différentes universités de venir travailler au centre sur les projets précis de recherche », a expliqué la directrice exécutive du CEO.

Ayant pris connaissance des opportunités qu'offre le centre, les étudiants ont salué l'initiative du forum qui, pour eux, leur ouvre de nouvelles perspectives avec des possibilités de stages et de carrières dans les domaines de l'énergie et de la protection de l'environnement. « J'aimerais travailler dans la production de l'énergie et la protection des écosystèmes. Tout ce que nous avons découvert sur le CEO nous donne de nouvelles idées », a déclaré Ephreda Epemba, étudiante en deuxième année de licence, à l'UDSN.

Depuis novembre dernier, le CEO est engagé dans un réseau régional de recherche sur la transition énergétique avec comme but de favoriser la coopération entre les chercheurs d'Afrique centrale.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.