Afrique Centrale: Cémac - Le Parlement congolais appelle à l'application des conclusions du sommet de Brazzaville

Les présidents des deux chambres du Parlement congolais ont salué, le 1er février à l'ouverture des sessions ordinaires, les « décisions courageuses » prises par les chefs d'Etat de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), lors du sommet extraordinaire du 22 janvier dernier à Brazzaville.

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, qui ouvrait les travaux de la 11e session ordinaire administrative de cette institution, a rappelé que ce sommet a été consacré à l'examen en urgence de la situation économique, financière et monétaire des pays de la sous-région.

« Face aux incertitudes globales marquées par la dégradation des équilibres budgétaires, l'endettement élevé et la chute des réserves de change, notre communauté a fait le choix des mesures hardies. Il s'agit notamment de la mise en place des comptes uniques des Trésors, la digitalisation des finances publiques, le rapatriement des avoirs détenus à l'extérieur et des fonds de restauration des sites pétroliers. Les députés que nous sommes saluons ces décisions courageuses prises par les chefs d'Etat de la communauté », a-t-il lancé, précisant qu'il s'agit d'un combat acharné que le président en exercice de la Cémac, Denis Sassou N'Guesso, mène depuis belle lurette.

Du côté du Sénat, à l'ouverture des travaux de sa 8e session ordinaire, Pierre Ngolo a rappelé que le sommet de Brazzaville s'est sérieusement penché sur ce dossier devenu préoccupant. « Souhaitons que les résolutions sanctionnant les importantes assises de Brazzaville soient efficacement appliquées de sorte à déboucher sur une véritable sortie de crise.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il est important que les ressources financières circulent en cohésion avec la loi de finances de chaque État et dans le souci d'une meilleure soutenabilité de la dette afin que nos économies respirent et que les populations en tirent le vrai bénéfice », a martelé le président du Sénat.