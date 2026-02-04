Afrique: Les présidents du Sénégal et du Congo-Brazzaville plaident pour une coopération plus active de leurs pays

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a bouclé mardi 2 février une mission officielle de deux jours à Brazzaville. Il a plaidé, tout comme son homologue Denis Sassou-Nguesso, pour le renforcement de la coopération, notamment dans le domaine des hydrocarbures et l'enseignement supérieur.

Après une visite du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, un lieu chargé d'histoire, et un entretien de plus d'une heure, les dirigeants sénégalais et congolais, tous deux en costumes cravates, ont répondu à la presse. Bassirou Diomaye Faye a souhaité un renforcement de la coopération dans le secteur du pétrole: son pays vient d'intégrer le cercle des pays producteur africains.

« Le Sénégal a découvert récemment du pétrole et du gaz, qui sont entrés en exploitation depuis l'année dernière. Ce que le Congo fait depuis des décennies avant. Nous avons donc, une coopération qui doit être exploitée dans le domaine des échanges de l'expérience et de l'expertise pour que nous puissions apprendre la longue expérience congolaise dans la gestion du pétrole et du gaz », a-t-il plaidé.

De jeunes congolais formés au Sénégal

Actuellement, la production congolaise est estimée à 350 000 barils par jour contre 100 000 pour le Sénégal. De son côté le président Denis Sassou-Nguesso a souhaité que des jeunes congolais soient davantage formés dans les universités du Sénégal.

« Le Sénégal a des établissements d 'enseignement supérieur de qualité. Et, hier encore le président (Bassirou Diomaye Faye, NDLR) me parlait d'une grande capacité de formation des médecins spécialistes au Sénégal », a-t-il indiqué.

Pour l'heure, Brazzaville abrite une importante communauté sénégalaise, constituée essentiellement de commerçants. Et sur le plan continental, le président congolais a appelé à la relance du panafricanisme dans un monde « sévère ».