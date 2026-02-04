Libye: Ce que l'on sait sur les circonstances de la mort de Saïf al-Islam Kadhafi

4 Février 2026
Radio France Internationale

En Libye, on en sait un peu plus sur l'assassinat mardi 3 février à Zintan de Saïf al-Islam Kadhafi, fils cadet de Mouammar Kadhafi. Le parquet général de Tripoli a annoncé, tard dans la nuit de mardi à mercredi, l'ouverture d'une enquête sur sa mort. Alors que les questions et les accusations se multiplient sur responsables de sa mort, le communiqué du bureau de procureur donne peu de détails.

La mort de Saïf al-Islam Kadhafi va certainement avoir des conséquences sur l'avenir du processus politique en Libye. Selon le bureau du procureur, les médecins et experts qui ont examiné la dépouille du fils cadet de l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi - qui a longtemps été considéré comme le successeur potentiel de son père - ont établi que « la victime avait été mortellement atteinte par balles », sans plus de précision.

Le communiqué rajoute qu'une procédure pénale pour tenter d'identifier et de retrouver les suspects a été engagée. Il ne donne pas plus d'explication sur l'état du corps ou sur le nombre de balles qui l'ont atteint.

Des tirs échangés

Mardi 3 février, le conseiller politique de Saïf al-Islam Kadhafi a précisé que les attaquants, qui étaient quatre, ont brouillé la communication autour de sa résidence, qu'ils ont débranché les caméras autour et à l'intérieur de la maison et ont sauté la clôture du jardin où il se trouvait lors de l'assassinat. Saïf al-Islam Kadhafi aurait échangé des tirs avec les assaillants.

La manière professionnelle dont cet assassinat a été effectué laisse entendre qu'il s'agit d'un commando bien entrainé pour ce genre d'opération. Selon un collègue journaliste que l'on a pu joindre à Zintan, la dépouille de Saïf al-Islam Kadhafi a été remise ce matin à la tribu Kadhafi et aux proches.

