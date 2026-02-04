Soudan: Fin du siège de la ville de Kadougli, la capitale du Kordofan du Sud

L'armée soudanaise a annoncé, le 3 février, avoir brisé le siège imposé par les paramilitaires à Kadougli, la capitale du Kordofan du Sud. Cela faisait plus de 2 ans que cette ville était encerclée par les forces du général Mohamed Hamdane Daglo, dit Hemedti. Il s'agit de la deuxième victoire de l'armée soudanaise dans la région en moins de 10 jours.

Après d'intenses combats en début de semaine, l'armée soudanaise a annoncé avoir percé les lignes paramilitaires au nord de Kadougli et être entrée dans la ville où se trouve encore un bataillon de l'armée.

La ville de Kadougli était isolée du monde extérieur depuis près de deux ans, encerclée par les FSR et un allié, le groupe armé SPLM Nord.

C'est la deuxième avancée de l'armée soudanaise dans la région en moins de 10 jours. La semaine dernière, elle avait déjà réussi à briser le siège de la ville de Dilling, à environ 130 km au nord de Kadougli. Avec cette victoire, l'armée soudanaise progresse peu à peu dans cet État clé du Kordofan. Le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a d'ailleurs annoncé qu'il n'y aura ni trêve, ni cessez-le-feu, tant que les FSR occuperont les villes soudanaises.

L'approvisionnement de Kadougli enfin possible

Cette victoire à Kadougli va notamment permettre d'approvisionner la ville. Pour Coman Saeed, responsable des « cuisines solidaires » au Kordofan Sud financées par la diaspora soudanaise, c'est une très bonne nouvelle. « Avec ce siège, il n'y avait vraiment plus rien à manger ; c'était très difficile de trouver quoi que ce soit. La seule nourriture qui entrait encore en ville, c'était des produits de contrebande acheminés à travers les zones contrôlées par le SPLM nord. Et elle coûtait très cher », décrit-il. Coman Saeed raconte à RFI qu'il devenait même impossible de trouver de la nourriture pour faire fonctionner ces cuisines communautaires : « Nous avions l'argent pour acheter de la nourriture, mais nous avions du mal à en acheter ».

La ville de Kadougli a été déclarée en état de famine en novembre dernier par l'ONU. Une situation corroborée par le témoignage du responsable des cuisines solidaires : « Les gens étaient réellement affamés. Et ces derniers temps, ils en étaient réduits à manger les feuilles des arbres et de l'herbe ». 80 % des habitants ont fui ces derniers mois la ville soudanaise, il resterait encore environ 147 000 habitants.

Le Kordofan, nouvelle ligne de front au Soudan

Le Kordofan est devenu la nouvelle ligne de front entre les deux armées au centre du pays. Cette région relie le Darfour à la capitale Khartoum. La guerre au Soudan, qui oppose les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) à l'armée soudanaise, a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et déraciné environ 11 millions de personnes, provoquant la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU.