Sénégal: Un chercheur évoque la pertinence de la théorie postcoloniale dans la production des savoirs

Dakar — L'universitaire et spécialiste en études africaines à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Saliou Dione, a relevé, mercredi, la pertinence des théories postcoloniales dans la construction et la production des savoirs, en ce sens qu'elles interrogent les conditions de production, de légitimation et de diffusion des savoirs à l'échelle mondiale.

Les théories dites postcoloniales revêtent une importance majeure dans le contexte africain contemporain, en ce qu'elles "interrogent les conditions de production, de légitimation et de diffusion des savoirs à l'échelle mondiale", a d'abord relevé l'enseignant-chercheur en prononçant la leçon préliminaire au deuxième jour des doctoriales de l'Ecole doctorale Arts, Cultures et Civilisations de l'UCAD.

L'enjeu des théories dites postcoloniales consiste à éviter que "les sociétés africaines ne se contentent de reproduire des concepts, des cadres d'analyse et des modèles théoriques élaborés ailleurs", souvent en décalage, voire en contradiction, avec les réalités historiques, sociales et culturelles du continent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les études postcoloniales s'intéressent à des domaines transversaux et fondamentaux tels que la langue, l'éducation, l'identité, l'histoire, la sociologie, la souveraineté, la géographie, l'économie, la politique, ainsi que les nouveaux paradigmes des relations internationales, a expliqué M. Dione. Elles visent, a-t-il poursuivi, à "déconstruire les héritages coloniaux" encore présents dans les structures de pensée, les systèmes de nomination et les catégories d'analyse, souvent façonnés selon une temporalité et une vision du monde exogènes à l'Afrique.

Soulignant que la recherche scientifique repose sur la construction et la production de savoirs inscrits dans un cadre théorique donné, le professeur Saliou Dione a insisté sur le fait que, dans le monde contemporain, "la production du savoir constitue un enjeu de pouvoir et de domination symbolique".

L'Afrique est un "espace légitime de pensée, de théorie et d'innovation conceptuelle"

Dans cette perspective, l'Afrique demeure largement perçue comme un objet d'étude plutôt que comme un sujet producteur de connaissances, analysé à travers un prisme extérieur qui biaise "la compréhension de ses dynamiques internes", a martelé le conférencier. Cette situation est renforcée par le contrôle inégal des moyens de production et de diffusion des savoirs, a encore fait valoir l'universitaire.

Il note à cet effet que de nombreux ouvrages, portant sur les réalités africaines, bien qu'ils abordent des problématiques locales, restent souvent hors de portée des lecteurs africains, notamment durant les premières années suivant leur publication. Cette exclusion matérielle et symbolique contribue à "la marginalisation" des voix africaines dans les débats intellectuels globaux, a-t-il indiqué.

Selon lui, "être colonisé, c'est aussi se voir privé ou effacé d'une partie de son histoire". Il a ainsi présenté le sujet colonial comme "une construction sociale façonnée par des regards et des discours extérieurs". La démarche postcoloniale vise précisément à décomposer ces constructions, à interroger les catégories héritées de la colonisation et à réhabiliter des savoirs situés, produits à partir des expériences africaines elles-mêmes.

Dans cette perspective, il a expliqué que les études postcoloniales ne relèvent pas uniquement d'un "champ académique" donné, mais constituent "un projet intellectuel et politique", allant dans le sens de "rééquilibrer" les rapports de pouvoir dans la production mondiale des savoirs et à "réaffirmer" l'Afrique comme "espace légitime de pensée, de théorie et d'innovation conceptuelle".